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IŞİD'den peşmergeye intihar saldırısı: 20 ölü

IŞİD militanlarının peşmerge özel kuvveti Zerevani güçlerine yönelik düzenlediği intihar saldırısında, 20 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

21 Ekim 2014 16:15

Irak'ın Musul barajı ve Duhok'un Wanke nahiyesi arasındaki bölgede peşmerge özel kuvveti Zerevani güçlerine bomba yüklü su tankeri ile intihar saldırısı düzenlendi. 

Su tankerinin peşmerge birliği yakınındaki kontrol noktasında patlaması sonucu aralarında Zerevani güçlerinin komutan yardımcılarından Tuğgeneral Sefer Herki'nin de bulunduğu 20 peşmerge hayatını kaybetti. Saldırıyı yapan teröristin de öldüğü patlamada 45 peşmergenin de yaralandığı belirtildi. 

 

 Ölenlerden 3'ü Türkiye vatandaşı

 

DHA'da Ferit Bozaslan'ın haberine göre, Duhok'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Patlamada yaşamını yitiren 3 peşmergenin Türkiye vatandaşı olduğu ve cenazelerinin memleketlerine gönderileceği kaydedildi.

 

 

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