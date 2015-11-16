IŞİD'den o ülkeye de tehdit: Paris'ten sonra sıra sizde!

Arnavutluk İçişleri Bakanı Sami Tahiri'ye, IŞİD'den "Paris'ten sonra sıra Tiran'da" yazılı elektronik mesaj geldi.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Sami Tahiri, başkent Tiran'daki Polis Akademisi ziyaretinde bulunduğu sırada, IŞİD'in Arnavutlardan oluşan Kırmızı Tugaylar biriminden tehdit içerikli mesaj geldi.

IŞİD'den, Bakan Tahiri'ye gelen elektronik mesajda, "Paris'ten sonra sıra Tiran'da" sözleri yer aldı.



Mesajda, Paris'teki olayla IŞİD'e karşı olanlara savaşın başladığı da vurgulandı.



Mesajda "Sizler, Allah'ın önünde titreyerek, savaşı kaybedeceksiniz" sözleri de yer aldı.



Elektronik mesajı alan Bakan Sami Tahiri, Arnavutluk üst düzey yetkililerle görüştü. Cumhurbaşkanı Buyar Nişani ise Arnavutluk Ulusal Konseyini toplantıya davet etti .