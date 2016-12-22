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BBC Türkçe

IŞİD'den Musul'da intihar saldırıları: En az 30 ölü

Örgüt Musul'da Irak askerlerine yönelik üç intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda yarısı sivil en az 30 kişinin öldüğü bildiriliyor. IŞİD'in, Irak ordusu tarafından geri alınan yerlerde intihar saldırılarını arttırdığı belirtiliyor.

22 Aralık 2016 21:58

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), Musul'da Irak askerlerine yönelik üç intihar saldırısı düzenledi.

Kentin doğusundaki Gökçeali mahallesindeki bir pazar yerinde düzenlenen saldırılarda en az 30 kişi öldü. Ölenlerin en az yarısı sivil.

Irak ordusu bu mahalleyi yaklaşık iki ay önce IŞİD'den geri almıştı.

Perşembe günü erken saatlerde ise Birleşmiş Milletler, Musul'da bu hafta içinde top atışıyla düzenlenen iki saldırıda, dört insani yardım görevlisi ve yedi sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), IŞİD'in Musul'da Irak ordusu güçlerine kaybettiği yerlerde giderek artan biçimde sivilleri hedef aldığını belirtiyor.

Irak ordusunun Kasım ayında Musul'u IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyon, Irak askerlerinin nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerine girmesi ardından yavaşlamıştı.

IŞİD 2014 yazında Musul'un kontrolünü ele geçirmişti.

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