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IŞİD'den militanlarına Türkiye talimatı: Futbol taraftarı gibi giyinin

Türkiye'ye yönelik yeni saldırılar planlayan IŞİD'in yeni taktikler geliştirdiği öğrenildi

26 Ocak 2016 11:13

Suruç, Ankara ve Sultanahmet saldırılarıyla Türkiye'yi hedef alan IŞİD’in yeni saldırılar için hazırlık yaptığı ve yeni taktikler belirlediği iddia edildi. Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, IŞİD’in, Türkiye’de eylem talimatı verdiği militanlarından dikkat çekmemek için taraftar kılığına girmelerini istediği ortaya çıktı. 

Yeni plan kapsamında IŞİD militanlarından ülke genelinde sadece hafta sonunda oynanacak futbol maçları kapsamında seyahat etmeleri, takım formaları giymeleri ve takımlara ait atkıları takmaları istendi. Militanların amacının daha kolay gizlenebilmek olduğu tespit edildi.

 

Kapalı kasa kamyonet almaya çalışmışlar

 

Öte yandan istibarat birimleri, Batı Karadeniz’deki bazı yerleşim yerlerinde görülen Suriyelilerin, değerinin üzerinde para verip kapalı kasa kamyonet almaya çalıştıklarını da tespit etti.

Satın alınan araçların Şanlıurfa’ya götürülmek istendiği kaydedilen istihbarat raporlarında, bu araçların IŞİD tarafından Türkiye’de veya Suriye’de gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılma olasılığı üzerine güvenlik birimleri uyarıldı.

Ayrıca IŞİD lideri El Bağdadi’nin, Suriye’ye gidemeyen örgüt üyelerine yönelik “Suriye’ye hicret edemeyen Müslümanların bulundukları yerlerdeki kafirlere yönelik yapacakları saldırılar ile eylemlerle örgüte destek verebilecekleri ve düzenlenecek eylemler öncesinde ayrıca icazet alınmasına gerek kalmadığı” talimatını verdiği belirlendi.

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