IŞİD'den militan adaylarına el kitabı!

IŞİD, Batı’dan örgüte katılmak isteyenler için bir el kitabı hazırladı. İnternetten dağıtılan 50 sayfalık el kitabında, Avrupa’dan örgüte katılacaklara gelirken nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılıyor.

Suriyeve Irak’ta büyük bir alanda kontrolü sağlayan terör örgütü IŞİD, Türkiye Suriye’ye geçiş önlemini artırınca, Avrupalı cihatçılar için yeni bir kılavuz kitap hazırladı. “İslam Devleti’ne Hicret-2015” başlıklı 50 sayfalık İngilizce el kitabının kapağında Şanlıurfa Havaalanı, Akçakale Sınır Kapısı ve Rakka’nın işaretli olduğu bir harita kullanıldı. El kitabında örgüt sempatizanlarının yolculukta tercih etmeleri gereken yol ve yöntemler de, yanlarında neler bulunması gerektiği de ayrıntılı olarak anlatıldı.

‘Doğrudan uçmayın’

Habertürk’te yer alan habere göre, kitapçıkta Türkiye üzerinden Suriye’ye geçecek olanlara, ailelerine dahi yolculukları hakkında bilgi vermemeleri öğütleniyor. Örgüt, yolculuğa ‘turistik seyahat’ izlenimi vermek için Türkiye’ye doğrudan değil, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden aktarmalı uçuşların tercih edilmesini istiyor. İnandırıcılık için uçak biletinin ‘gidiş-dönüş’ alınması gerekiyor. İlk uçuştan sonra Türkiye’ye deniz veya karayoluyla geçmenin daha güvenli olacağı da vurgulanıyor.

‘Türkiye’den geçiş zorlaştı’

Kitapta Türkiye’den sınır geçişlerinin çok zorlaştığına vurgu yapılıyor ve şöyle deniyor: “2012-2014’te Suriye’nin Babüsselam (Öncüpınar) veya Baas el Havva (Cilvegözü) sınır kapılarından geçmeden önce bir arkadaşla buluşup dini olmayan bir görüntüyle Suriye sınırına ulaşılırdı. Türk sınır muhafızları vize verirdi. Sonrasında kişi sınır kapısı yakınındaki sığınmacı kampındaki kişilerle buluşurdu. Güncel yöntemdeyse (2014/2015) ‘hicret’ edenlerin çoğu Türkiye’ye ulaşıp bir otele gidiyor ve Twitter’la iletişime geçiyor. Kontakları Suriye’den geliyor ve otelde buluşuyor. Güvenlik için sınır geçişi öncesi buluşma büyük önem taşıyor. Şanlıurfa’ya gidiliyor. Tel Abyad (Akçakale) sınırında kapı bulunmuyor. Ancak sınır boyunca asker bulunabiliyor. Sınırı geçmeden önce etrafta kimsenin olmadığından emin olunuyor ve Suriye’ye doğru olabildiğince hızla koşuluyor. Sınır geçilince bir otomobile biniliyor ve Rakka’ya gidiliyor.”

‘Türkler bize dost değil’

Kitapçıkta, IŞİD’e katılacak olanlar, Türkiye’ye ulaştıktan sonra gizlilik içinde hareket etmeleri ve talimatları izlemeleri konusunda uyarılıyor. Gelenlerin otele yerleştikten sonra Suriye’den birileriyle temasa geçmesi ve gerektiğinde IŞİD’in ‘güvenli evlerine’ yerleştirileceği anlatıldıktan sonra şöyle deniyor: “Bu evlerin büyük bölümü sadece erkeklerin kalmasına uygun. Suriye’ye gitmek isteyenlerin büyük bölümü burada konaklıyor. Burada sahte kimlik, pasaport, vizeler yapılabiliyor. Evler gizli ve bulmak çok zor. Bu evleri bulmak için IŞİD’in kendilerine ‘tezkiye’ denilen güven mektubu sahibi kişilerle iletişim kurmak gerekiyor. ‘Unutmayın Türk istihbarat servisleri IŞİD’in hiçbir şekilde dostu değildir.’ IŞİD sempatizanlarını hapsetmeye çalışırlar. IŞİD üyelerinin Türkiye’de huzur içinde olmasının tek nedeni, Türkiye’nin intikam saldırısından korkmasıdır” deniliyor.

Yolculuk öncesi gerekenler

El kitabında IŞİD’e katılacakların yanında götürmesi istenen eşyaların ayrıntılı listesi de bulunuyor. ‘Hicret’ edeceklere yanlarında bir el çantası, bir sırt çantası ve bir bavuldan fazlasını getirmemeleri vurgulanıyor. Bu çantalarda yer alması tavsiye edilen eşyalarsa şöyle: El çantası (İçinde silah, kesici alet, sıvı ve patlayıcı olmamalı), pasaport, uçak biletleri, cüzdan, nakit para, cep telefonu, kulaklık ve şarj aleti, mendil, küçük LED fener, yara bandı, gözlük ve güneş gözlüğü, kâğıt ve kalem, birkaç ilaç, 24 saat içinde hayatta kalmanızı sağlayacağını düşündüğünüz her şey.

‘Yakalanırsan yalan söyle’

IŞİD’e katılacaklara yakalanma durumunda şu önerilerde bulunuluyor:

1- Sakin olun: Durdurulmanız, sınır dışı edileceğiniz anlamına gelmez. Geçerli vizeniz var, hakkınızda uluslararası arama kararı yok ve valizinizde yasak madde bulunmuyorsa Türk yetkililer gözaltına alıp tutuklayamaz.

2- “Türkiye’de ne yapacaksınız?” diye sorulduğunda “Turizm” yanıtını verin. Türkiye’deki turistik merkezler hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

3- “Suriye’ye mi gidiyorsunuz?” sorusuna doğrudan ‘Hayır’ deyip yalan söyleyin. Sıkıştırırlarsa Suriye’deki insanlara yardım etmek istediğinizi söyleyebilirsiniz ama asla sınırı geçmek istediğinizi söylemeyin.

4- “Terörist misin? El Kaide ile bağlantın var mı? Suriye’de El Kaide’ye mi katılacaksın?” diye soran Türk yetkililer El Kaide ile IŞİD arasında fark gözetmez. IŞİD ile El Kaide’nin bir olduğunu düşünüyorlar. Bunları güçlü biçimde reddetmelisiniz. Ama Türkiye’ye girişte bavulunuzda askeri bot, kamuflaj kıyafeti gibi eşya olmamalı. Cep telefonunuz ‘temiz’ olmalı.

Giyilecek pantolonu IŞİD belirliyor

“Bavulunuz en fazla 7-8 kilo, bol gözlü, ayaklı, çekçekli olmalı. Temiz bir takım kıyafet, bütün elektronik eşyalar, güneş enerjili şarj aletleri, saç tıraş makinesi, taşınabilir wi-fi modem, başucu lambası, fener tipi lamba, yağmur ve soğuktan koruyacak iyi bir ceket, bilekleri koruyan bir çift bot ve bir çift spor ayakkabı, 4 çift askeri tipte çorap, ayak bakımı için pudra ve krem, soğuktan koruyan eldiven, bere, 3 metrelik mezura, karabina (dağcılık kancası), avcı tipi bol cepli ama kamuflajsız pantolonlar, spor tişörtler ve çabuk kuruyan malzemeden elbiseler, iç donu veya külotlu çorap, hırka ve kapüşonlu sweetshirt, iççamaşır, uyku tulumu, diş fırçası ve macun, tırnak makası, İsviçre çakısı, kaşal (hem çatal hem kaşık olarak kullanılabilen mutfak gereci), katlanır fincan, kamp tabağı, dikiş kutusu, ilkyardım seti, ilaç ve tıbbi malzeme, bıçak.”

Hicretçi kız kardeşlere acayip öneriler

El kitabında yalnız, çocuğuyla ve birkaç kadınla IŞİD’e katılmak isteyenler için özel uyarılarda bulunuluyor. Kitapta kadınlar ‘mahremi’ yani nikâh düşmeyen bir erkek olmadan seyahat etmemeleri için uyarılıyor. İşte o talimatlar:

-Türkiye’ye gitmeden önce ‘Davlah’tan (IŞİD kontrolündeki topraklar) tanıdığınız kişileri arayıp geleceğinizi bildirin. Size en az 2 kişinin telefonunu verecekler. Bunları küçük kâğıtlara yazıp güvenli yerlere saklayın. Numaraların kime ait olduğunu yazmayın veya sahte isim uydurun. Bunları cep telefonunuza da kaydedin ama dini isimlerle kaydetmeyin.

-Taksi tutup SIM kart alacak kadar Türkçe öğrenin. Havaalanına inince SIM kart alın. Yalnız veya çocuklarıyla Türkiye’ye gelen kız kardeşler, Türkiye’de otobüsle seyahat etmeli.

-Uzaktan kilitlenmeyen Android işletim sistemli akıllı telefon tercih edin.

-Telefon numaralarını arayın ve ‘Davlah’a gitmek istediğinizi söyleyin. Onlar talimat verecektir.

-Seyahatte kız kardeşler büyük grup oluşturmayın. Türk havaalanlarında fazla tesettürlü kadın olmaz. Dikkat çekersiniz.

-İstanbul’a iner inmez size söylenen yer için bilet alın. Birkaç ‘kız kardeşten’ oluşan grupsanız hepiniz aynı uçağa bilet almayın. İki kişilik grup olun.

-Gittiğiniz yerde numaraları arayın ve yeni talimatları alın. Size bir otel adresi verecekler. Otele üzerinde ‘taksi’ yazan gerçek taksiyle gidin.

-Havaalanında veya kentte sizi taciz eden olabilir. Sakin olun, tartışmayın.

-Sizi aramalarını sabırla bekleyin. Başka bir yere gitmeyin. Telefon 1-2 gün sonra gelebilir. Aramayı kaçırırsanız, aranmayı bekleyin.

-Sizi otelden taksiyle alacaklar. Şoförün sakalsız olmasından ve sigara içmesinden endişelenmeyin.

-Sizi güvenli bir eve götüreceklerdir. Orada başka kadınlar olabilir. Yalnız kalırsanız korkmayın. Size yemek ve içecek verilecek.

-Sınır geçişi gece veya şafak vakti yapılacaktır. Bavulunuzu bırakmanız istenebilir. Değerli eşyalarınızı alın ve sınırı geçin.

-Sınırı geçerken ayaklarınızda rahat ayakkabı, sırtınızda çift çarşaf olsun. Çarşafınız tellere takılırsa onu bırakın ve diğeriyle devam edin.

-Çocuklarınız için endişe etmeyin. Sizi sınırdan geçirenler arasında mutlaka erkek olacaktır.