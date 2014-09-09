IŞİD'den kurtulan genç kız anlattı: Kadınlar günde 3 defa tecavüze uğradı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından Sincar Dağı’nda kaçırılan 17 yaşındaki bir genç kız, telefonla ulaştığı İtalyan La Repubblica gazetesi aracılığıyla yardım çağrısında bulundu. İsmini vermeyen ancak haberde “Mayat” ismi kullanılan genç kız, militanların bulundukları binanın çatı katını tecavüz katına çevirdiğini söyledi. Buna göre, kadınlar günde üç kez düzenli olarak farklı gruplar tarafından çatı katında tecavüze uğruyor...

Haberde Mayat, “Yalvarıyorum adımı yayınlamayın. Çünkü bana yapılanlardan çok utanıyorum. Bir yanım sadece ölmek istiyor ama diğer yanım kurtarılacağıma, ailemle kucaklaşacağıma hâlâ inanıyor...” sözleriyle yaşadığı korkunun boyutunu anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, her gün düzenli olarak cinsel saldırılarına maruz kaldıklarını söylediği IŞİD militanları tarafından 3 Ağustos’ta, on binlerce Ezidiyle birlikte sığındıkları Sincar dağına düzenlenen baskın sırasında esir alındığını söyleyen Mayat’ın ifadelerine göre, örgüt, kaçırdığı kadınları bir binaya götürüyor. Kapısında silahlı adamların beklediği bu evde militanlar, rehin tuttukları kadınlara cep telefonu vererek ailelerini arayıp yaşadıklarını anlatmaya zorlanıyor.

Nitekim, Mayat’a da Irak’ta mülteci kampına sığınan ailesinden alınan cep numarasıyla ulaşılabilmesi, örgütün acımasız telefon stratejisinin bir parçası. “Kendilerini süpermen zannediyorlar. Ama hepsi kalpsiz insanlar. Yanlarında bebekleri olan kadınlara bile işkence ediyorlar. Henüz 13 yaşında bile olmayan kızlar var, bırakmıyorlar” diyen Mayat, militanların binanın çatı katını tecavüz katına çevirdiğini de söyledi. Buna göre, kadınlar günde üç kez düzenli olarak farklı gruplar tarafından çatı katında tecavüze uğruyor...

14 yaşında Şeyh’e sattılar

Önceki günlerde İtalya basınına konuşan “Somaa” isimli Iraklı bir başka genç kız da örgütün kadınlara nasıl davrandığını anlatmıştı. 14 yaşındaki Somaa, Tel Afer’den kaçırılmıştı. Götürüldükleri yerde bekar kadınlar, yaşlı kadınlar ve genç erkekler olarak üç gruba ayrıldıklarını söyleyen Somaa, erkeklerin tamamının öldürüldüğünü, kendisinin Felluce’de iki şeyhe satıldığını ancak oradan kaçarak Bağdat’a sığınmayı başardığını söylemişti. Her iki genç kız da IŞİD’in elinde çok sayıda esir alınmış kadın olduğunu anlatıyor.