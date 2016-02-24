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IŞİD'den kurtarılan İsveçli kız: IŞİD'in ne anlama geldiğini bilmiyordum, hayat çok zordu

IŞİD'in kaçırdığı İsveçli kız 17 Şubat'ta Kürt Özel Kuvvetleri'nce kurtarıldı

24 Şubat 2016 14:41

Irak ve İslam Şam Devleti'nin (IŞİD) elinden Kürt Özel Kuvvetleri tarafından kurtarılan 16 yaşındaki İsveçli kız, Kürdistan 24 isimli televizyon kanalına yaptığı açıklamada IŞİD'in ne anlamada geldiğini bilmediğini, erkek arkadaşının IŞİD'e katılmak istediği için Suriye'ye geçtiğini, örgütün elindeyken hayatın çok zor olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 17 Şubat'ta kurtarılan genç kız şu anda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde bulunuyor ve yakında İsveçli yetkililere teslim edilecek. Genç kız İsveç'te okulu terk ettikten sonra 2014 yılının ortalarında erkek arkadaşıyla tanıştığını ve IŞİD'in elinde bulunan topraklara gitmeye karar verdiklerini söyledi.

"Başlarda iyiydik ama erkek arkadaşım IŞİD videolarına bakmaya ve onlar hakkında konuşmaya başladı" diyen genç kız şöyle devam etti:

"Sonra IŞİD'e gitmek istediğini söyledi. Ben de tamam sorun değil dedim. IŞİD'in ne anlama geldiğini bilmiyordum".

 

Gaziantep'e gelmişler

 

İsveçli kız, erkek arkadaşıyla geçen yıl Mayıs ayı sonunda otobüs ve trenle Avrupa'yı geçerek Türkiye'de Gaziantep sınırına kadar geldiğini, oradan da Suriye'ye geçiş yaptıklarını anlattı.

Suriye'de IŞİD militanları tarafından karşılanan çift başka kadın ve erkeklerin olduğu bir otobüsle Irak'ın Musul kentine götürüldüklerini de anlatan 16 yaşındaki kız, Musul'da kendilerine bir ev verildiğini, ancak evde elektrik ve su olmadığını anlattı.

İsveçli kız "Hiç param yoktu. gerçekten zor bir hayattı. Telefonum olduğu zaman annemi aradım ve eve dönmek istediğimi söyledim" diye konuştu.

"İsveç'te her şeyimiz vardı, oradayken hiçbir şeyimiz olmadı" diye ekledi.Güvenlik güçleri yüzlerce Batılı kadın ve erkeğin IŞİD'e katılmak için ülkelerini terk ettiğini düşünüyor.

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