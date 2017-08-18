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Dünya
BBC Türkçe

IŞİD'den kurtarılan 12 yaşındaki Ezidi çocuk, Kanada'da ailesine kavuştu

12 yaşındaki Tamo, 3 yıl boyunca IŞİD esareti altında yaşamıştı

18 Ağustos 2017 19:06

IŞİD esaretinde 3 yıl yaşayan 12 yaşındaki Ezidi çocuk Emad Mishko Tamo, yıllardır ayrı kaldığı ailesine Kanada'da kavuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Şengal'in 2014'te IŞİD'in eline geçmesiyle yolları ayrılan aile, bir sosyal kampanya sayesinde yeniden bir araya geldi.

Tamo ailesi, IŞİD'in hedefindeki Iraklı Ezidi ailelerden sadece biriydi. Aile 2 yıl örgütün esareti altında yaşadı. Anne Mihlo Rafo, 6 çocuğundan dördünü alarak sığındığı mülteci kampından kaçmayı başardı. Ancak IŞİD tarafından savaşçı olarak eğitilmek için ailesinden kaçırılan Emad'ı geride bırakmak zorunda kaldı.

Karnında kurşun ve şarapnel yaraları vardı

Irak güçleri, kaçırılmasından 3 yıl sonra Emad'ı kurtararak, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Temmuz ayında amcası Emad'ın fotoğrafına rastlandığında, Kanada'daki annesine haber verdi. Emad'dan yıllarca haber alamayan anne, o gün oğlunun kurtarıldığını ve hayatta olduğunu öğrendi.

Ancak Emad kurtarıldığında, çocuğun karnında kurşun ve şarapnel yaraları vardı.Amcasının yardımıyla, Musul'daki bir hastanede tedavi gören çocuk, bu süreçte sık sık annesinin ve ailesinin fotoğraflarına baktı.

Kampanya başlatıldı

Kanada'daki Manitoba Ezidi Derneği ve Iraklı Hristiyan ve Ezidi Çocukların Kurtuluşu (CYCI) gibi mültecilere destek veren gruplar, bir kampanya başlattı. Çarşamba günü Emad, yıllardır görmediği ailesiyle Kanada'da havalimanında bir araya geldi.

Amerikan CBS televizyonunun haberine göre, bir tercüman aracılığıyla gazetecilere konuşan çocuk, "Çok mutluyum. Annemle yeniden buluşmamıza yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kanada hükümeti, IŞİD'den kurtulan 1200'e yakın Ezidi kadın ve çocuğun ülkeye getirilmesi için çaba gösteriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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