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Dünya

IŞİD'den Kobanê'de 3 metrelik tüfek

IŞİD'in yayınladığı ve Kobanê'de çekildiği belirtilen fotoğrafta bir militan yaklaşık 3 metrelik keskin nişancı tüfeğini kullanırken görülüyor

04 Aralık 2014 17:06

IŞİD terör örgütünün Kobani'deki saldırıları devam ederken, örgütün kentten yayınladığı son fotoğrafta yeni silahı gösterildi. Fotoğrafta bir IŞİD militanı kentteki metruk binalardan birinde devasa boyutlarda keskin nişancı tüfeğiyle poz vermiş. Dünya medyasında, 'IŞİD'in yeni ölüm makinesi' olarak adlandırılan devasa tüfeğin yaklaşık 3 metre boyunda olduğu ve 23 kalibrelik mermiler atabildiği düşünülüyor. 

Milliyet'te yer alan haberde silah uzmanlarının, 'silahın etkin kullanımı hakkında sadece fotoğraftan yansıyan bilgiler üzerinden yorum yapılamayacağını' savunduğu ancak bu çapta mermilerin hafif silahlı araçları vurmakta kullanılabileceği yorumu yapıldı.

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kobaneışid3 metre tüfeksilahmilitan

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