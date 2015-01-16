IŞİD'den Kobanê ve Şengal'e yeni saldırı dalgası

Suriye’nin Rojava bölgesi Kobanê kantonu ile Şengal ve Musul bölgesinde Kürt güçlerinin kapsamlı operasyonları sonucu büyük kayıplar veren IŞİD, militan ve silah takviyesi almasının ardından dün gece Kobanê ve Şengal‘e yönelik tanklar, zırhlı araçlar ve bombalı yükle araçlarla kapsamlı saldırı başlattı. Kobanê’de 124. gününe giren çatışmalar sürerken IŞİD dün gece 3 koldan saldırıya geçti. Tank, zırhlı birlik ve bombalı araç desteğiyle ilerlemeye çalışan IŞİD'i durdurmak için YPG, ÖSO ve peşmerge güçleri mücadele veriyor.

Direniş sertleşti

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, bomba yüklü araçlar desteğinde gerçekleştirilen ve bir çok koldan YPG mevzilerine yönelik yapılan saldırıya Kürt güçleri direniş gösterdi. Çatışmalar miştenur tepesi ve Kaniya Kurda mahallelerinde yoğunlaşırken, IŞİD tank ve hummer tipi zırhlı araçlarla saldırıyor.

YPG: DAİŞ 3 cepheden saldırıya geçti

YPG Basın Merkezi tarafından çatışmalara ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “DAİŞ çeteleri bugün sabah saatlerinde de üç cepheden saldırıya geçti. Güney cephesinde, bomba yüklü araç ile bir intihar eylemcisi saldırdı.

Saldırıdan sonra meydana gelen çatışmalar 48 caddesi, Sukul Hal ile güney cephesinde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Yaşanan çatışmalarda, güçlerimiz Hammer tipi zırhlı bir araca el koydu. Çete kaybı hakkında net bilgi elde edilmedi.”

IŞİD işyerleri ile evleri ateşe veriyor

Çatışmalar sürerken kentin doğusunda bulunan çok sayıda ev ve işyeri IŞİd tarafından ateşe verildi. Koalisyon uçakları ise önceki akşam ve dün sabah IŞİD mevzilerini bombaladı. YPG, çatışmalarda 8 YPG/YPJ savaşçısının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şengal’de ise bugün sabah IŞİD, Kürt güçlerine yönelik kapsamlı saldırıya geçti. Çatışmalar Berbiroj mahallesi ve çevresinde yoğunlaştı. Peşmerge, YPG, HPG ve Ezidi savaşçılardan oluşan Kürt güçleri, ağır silahlarla saldırıya geçen IŞİD kuvvetlerine karşı ağır silahlarla karşılık verdi. Çatışmalarda 10 IŞİD’li öldürüldü, 12 IŞİD’li ise yaralandı. Çatışmalarda bir HPG’li yaşamını yitirirken iki HPG’li ise yaralandı.

Savaş 5. ayına girdi

5’inci ayına giren savaşta YPG’ye destek amacıyla Kobane’de bulunan 2. Peşmerge Birliği ise görev değişimi yapacak. Görev değişimi yapacak 3’üncü birlik önceki akşam Erbil’den Urfa’ya geçti. Yeni peşmerge birliğinin Kobane’de bulunan 2. peşmerge birliği ile görev değişimi yapacak. 2. Peşmerge Birliği, 28 Ekim’de Kobani’ye giden 1. Peşmerge Birliği’yle görev değişimi yapmıştı.