IŞİD'den kaçmaya çalışan 12 yaşındaki İsmail: Mavi bisikletimi hazırla dedem

12 yaşındaki İsmail’in babası, Konya’da bir kadınla evlendikten sonra eşi ve oğluyla geçtiği Irak Telafer’de IŞİD için savaşırken öldü. İsmail, telefonda dedesine “Kaçmak istiyorum. Babam gibi savaştıracaklar. Mavi bisikletimi rüyamda gördüm” dedi. İsmail, son telefonda ise üvey annesiyle birlikte IŞİD'den kaçarak Musul’da peşmergeye sığındığını söyledi, “Yalvarırım bizi buradan aldır” diye konuştu. Dede İsmail B. resmi başvuruları yaparken, bu kez tanımadığı bir kişi arayıp torununu getirmek için 20 bin dolar istedi.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; Konya’da yaşayan Mustafa B., 2010’da eşinden ayrılıp oğlu İsmail ile birlikte babası İsmail B.’nin evine taşındı. Babasının verdiği bilgiye göre, Mustafa B., 2012 sonlarında “tevhid evi” adı verilen bir adreste akşamları sohbetlere gitmeye başladı ve bu tarihten sonra bütün davranışları değişti. Bu sırada, kocası Rakka’da IŞİD için savaşırken ölen bir kadınla da evlendi.

2014’ün haziran ayında, oğlunun “Tatile gidiyoruz” diyerek eşi ve o dönem 9 yaşında olan torununu götürdüğünü belirten İsmail B. olayı, “Birkaç gün sonra bizi arayıp ‘Hakkınızı helal edin. Biz Hak yolunda ölmeye geldik’ dedi. Yıkıldım. Durumu polise bildirdim. 2015 başlarında torunum aradı. ‘Başımız sağ olsun dedem, babam çatışmada öldü’ dedi ve o an gözüm karardı" sözleriyle açıkladı.

İsmail'in dönmek istediğini söylediğini anlatan Dede İsmail B., "İlk cümleleri ‘Dedem mavi bisikletimi rüyamda gördüm. Evin bahçesinde biniyordum. Bisikletimi hazırla dedem. Az kaldı’ oldu, ardından telefonu kapattı. Sonra her aradığında ‘Burada insanlar birbirin öldürüyor’ deyip ağlıyordu" dedi.

Dede B., torunun almak için hemen polise haber verdi ve konsolosluğa resmi başvuruda bulundu. Dede B., şöyle konuştu:

“Torunum öldü mü, sağ mı; bilmiyorum. 1 hafta önce bir kişi aradı. ‘Beni tanımazsın. Torununu ve gelinini sana sağ olarak getiririm. Ama 20 bin dolarını alırım."

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