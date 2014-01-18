IŞİD'den kaçan Suriyeli muhalifler silahlarıyla Türkiye'ye sığındı

El Kaide kökenli Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile Suriyeli muhalifler arasındaki çatışmalar Türkiye sınırına uzandı. 3 gün önce Gaziantep’e bağlı Karkamış sınır kapısının karşısındaki Cerablus kasabasından çekilen IŞİD, burayı yeniden ele geçirdi. Kasabanın tamamının IŞİD kontrolüne geçtiği, çatışma sonrası kaçan 50 muhalifin Karkamış’a sığındığı bildirildi muhaliflerin silahlarını Karkamış gümrük sahasına bıraktığı, IŞİD mensuplarınınsa gümrük kapısına gelerek silahları istediği gelen bilgiler arasında. Gümrükte ise sadece iki memurun olduğu ifade edildi. İddiaya göre Gaziantep Valisi Erdal Ata, Emniyet ve Jandarma’nın MİT’in olaya müdahil olacağından endişe ederek müdahele etmek istemediğini söyledi. IŞİD elemanlarının şuanda sıfır noktasında olduğu bildiriliyor.

IŞİD ve muhalifler arasında 6 aydır aralıklarla devam eden çatışmalarda şu ana kadar 500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Havan topu mermisi gelince sınır kapısı kapatılmıştı

Gaziantep'in Karkamış İlçesi sınırında bulunan Jarabuls bölgesinde dün gece yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Karkamış İlçesi sınır kapısı geçişlere kapatıldı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Jarabuls İlçesi’nde, Özgür Suriye Ordusu’nun İslam cephesine mensup muhalifler ile El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) arasındaki çatışmalar sırasında ateşlenen bir havan topu mermisi sınırı aşarak Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nde bir evin yatak odasına isabet etti. Evde hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.