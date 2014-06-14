IŞİD'den kaçan şoför: Allah kimseyi bu zalimlerin eline düşürmesin

Irak'ın Musul kentinde tutuklanan kamyon şoförü İbrahim Kaynak, terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının elinden kaçarak memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne geldi. Kaynak götürüldüğü depoda bulunan şoförlerin çoğunun halsiz ve açlık çektiğini belirterek, "Allah kimseyi bu zalimlerin eline düşürmesin" dedi.

Kamyon şoförü İbrahim Kaynak, geçen çarşamba günü, Irak'ın Erbil kentinde yükünü boşalttıktan sonra kamyonuyla Musul'a geçtiği sırada IŞİD militanları tarafından durduruldu. Kaynak, gözaltına alınırken aralarında Türkler'in de bulunduğu rehin alınan diğer şoförlerinin bulunduğu depoya götürüldü. Bu sırada iddiaya göre; Musul kent merkezinde büyük bir patlama meydana gelince IŞİD militanları bu bölgeye sevk edildi. İbrahim Kaynak da, IŞİD militanlarının ayrılmasını fırsat bilerek, depodan kaçarak, başka bir Türk şoförün yardımıyla kamyonuyla peşmerge bölgesine geçti. Kaynak, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek, dün gece saatlerinde memleketi Akçakale'ye ulaştı.

‘Çoğu halsiz ve aç’

İbrahim Kaynak, götürüldüğü depoda bulunan şoförlerin çoğunun halsiz ve açlık çektiğini söyledi. "Allah kimseyi bu zalimlerin eline düşürmesin" diyen Kaynak, şunları anlattı: "Türkiye'den Zaho'ya yükümü boşaltmak için gittiğimde, bana 'Bu yükü Erbil'e boşaltmak zorundasın' dediler. Ben de Erbil'e hareket ettim. Yükümü boşalttıktan sonra Musul'dan geçmek zorunda kaldım. Musul'da kamyonetler içinde bulunan IŞİD militanları beni durdurup nereden geldiğimi sordular. Türkiye'den geldiğimi söyledim. Onlarda bana 'Sana ceza keseceğiz' dedi. 'Bana nasıl ceza kesersiniz?' diye sorunca, 'Şimdi sana nasıl ceza kestiğimizi göstereceğiz' diyerek beni boş bir yere götürdü. Beni götürdükleri yerde 20'ye yakın şoför de bulunuyordou. Çoğu halsiz ve açtı. İçlerinde bir tek ben sağlam kalmıştım. Musul'un merkezinde çok büyük patlamalar oldu. Etrafımızdaki bütün militanlar patlama yerine gittiler. Ben de fırsattan istifade duvardan atlayarak, kamyonumun yanına gittim. Kamyonum çalışmıyordu. Beni uzaktan izleyen bir arkadaşım kamyonuyla gelerek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki peşmerge bölgesine götürdü. Çok şükür aileme kavuştum. Allah orada kalan şoförlere yardım etsin."