IŞİD'den kaçan Iraklı kadınların tecavüz korkusu

Irak ve Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Irak’ın Musul kentinde neden olduğu çatışmalardan sonra yüz binlerce insan evlerini terk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, pazartesiden bu yana evini terk etmek zorunda kalan insan sayısı yarım milyonu buldu.

Kaçanların çoğu, Erbil, Kerkük ve Duhok kentine sığınıyor. Amerikan ajansı AP’nin haberine göre, Erbil-Duhok yolundaki Hazer kontrol noktasındaki trafik, insanlık dramını aratmıyor.



IŞİD'in rehineleri bırakması için aşiretler devrede



Uluslararası yardım kuruluşlarının kaçanlar için gönderdiği gıda desteği izdiham yarattığından gönüllüler ve askerler dağıtımı kontrol altına almaya çalışıyor. Zira çatışmalardan, kaçırılma ve tecavüz korkusundan kaçan bu insanların, evlerinden çıkarken yanlarına neredeyse hiçbir şey almadığı görülüyor. AP’ye konuşan çatışma mağduru Abed, yaşadıkları trajediyi, “Maskeli adamlar evimize gelip bizi ‘Sizi alacağız’ diyerek tehdit etti. Birçok kişiyi kaçırdılar, insanları sorguya çekmek için kaçırıyorlar” diye anlattı.



Obama'dan 'Irak' açıklaması



Abed’in dikkat çektiği bir başka nokta ise IŞİD militanlarının kadınlara tecavüz ettiği iddiasıydı. Diğer iç savaş mağdurları gibi soyadını vermekten çekinen Abed, “Genç kadınları tecavüz etmek veya evliliğe zorlamak için kaçırıyorlar. Ailelerimizin namusunu kirletiyorlar” dedi.