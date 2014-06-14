T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'den kaçan Iraklı kadınların tecavüz korkusu

Iraklı çatışma mağduru: Genç kadınları tecavüz etmek veya evliliğe zorlamak için kaçırıyorlar. Ailelerimizin namusunu kirletiyorlar

14 Haziran 2014 10:50

Irak ve Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Irak’ın Musul kentinde neden olduğu çatışmalardan sonra yüz binlerce insan evlerini terk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, pazartesiden bu yana evini terk etmek zorunda kalan insan sayısı yarım milyonu buldu. 

Kaçanların çoğu, Erbil, Kerkük ve Duhok kentine sığınıyor. Amerikan ajansı AP’nin haberine göre, Erbil-Duhok yolundaki Hazer kontrol noktasındaki trafik, insanlık dramını aratmıyor. 


IŞİD'in rehineleri bırakması için aşiretler devrede


Uluslararası yardım kuruluşlarının kaçanlar için gönderdiği gıda desteği izdiham yarattığından gönüllüler ve askerler dağıtımı kontrol altına almaya çalışıyor. Zira çatışmalardan, kaçırılma ve tecavüz korkusundan kaçan bu insanların, evlerinden çıkarken yanlarına neredeyse hiçbir şey almadığı görülüyor. AP’ye konuşan çatışma mağduru Abed, yaşadıkları trajediyi, “Maskeli adamlar evimize gelip bizi ‘Sizi alacağız’ diyerek tehdit etti. Birçok kişiyi kaçırdılar, insanları sorguya çekmek için kaçırıyorlar” diye anlattı. 


Obama'dan 'Irak' açıklaması


Abed’in dikkat çektiği bir başka nokta ise IŞİD militanlarının kadınlara tecavüz ettiği iddiasıydı. Diğer iç savaş mağdurları gibi soyadını vermekten çekinen Abed, “Genç kadınları tecavüz etmek veya evliliğe zorlamak için kaçırıyorlar. Ailelerimizin namusunu kirletiyorlar” dedi.

ETİKETLER

ırakışidkadıntecavüzbirleşmiş milletleryardımkaçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24