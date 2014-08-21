IŞİD'den kaçan bir grup Ezidi Mersin'de

Irak’ın Şengal bölgesinden IŞİD saldırılarından kaçıp Mersin’e gelen Ezidilere Doğu Dernekleri Federasyonu sahip çıktı. Doğu Dernekleri Federasyonu Tertip Komitesi Başkanı Murat Karahan, Mersin’e bin 500 Ezidi’nin daha geleceğini söyledi.

10 gün önce IŞİD terör örgütünün Şengal bölgesine yönelik yaptığı saldırılardan kaçan bir grup Ezidi Mersin’in merkez Yenişehir ve Mezitli ilçesine geldi. Zor durumda olan Ezidilere Doğu Dernekleri Federasyonu sahip çıktı. Federasyon 4 ayrı aileye gıda ve temel yaşam malzemesi yardımında bulundu.

Yardımları bizzat kendisi Ezidi ailelere ulaştıran Doğu Dernekleri Federasyonu Tertip Komitesi Başkanı Murat Karahan, “Hoşgörü kenti olan Mersin'de Musevilerin Hristiyanların Alevi ve Sünni inancına sahip olan kardeş şehre yezidi inancına sahip kardeşlerimizin gelmesiyle Mersin kültürel ve inanç merkezi haline de gelecektir” dedi.

Karahan, Urfa Viranşehirliler, Derneği Hakkari Derneği, Mardin derneği Mardin Derikliler Derneği, Vanlılar Derneği ve bölge dernekleriyle yakında sağlık taraması ve ihtiyaçlarını karşılama anlamında çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

IŞİD zulmünden kaçan Ezidi ailelerin Mersin’e gelmesini duydukları andan itibaren harekete geçerek, hemen bir yardım çalışması yaptıklarını belirten Karahan, ilk etapta çok aciliyet gösteren Ezidi aileler için gıda ve temel yaşam malzemesi ayarladıklarını söyledi. 4 ayrı aileye yardım yaptıklarını aktaran Karahan, Federasyon olarak ellerinden ne gelirse yapacaklarının altını çizdi.

Edindikleri bilgilere göre 1500 Ezidinin daha Mersin’e geleceklerini ve bu gelecek insanlar için de yardımda bulunacaklarını ifade eden Karahan, bu tür konularda duyarsız kalmayacaklarını kaydetti.