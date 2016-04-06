IŞİD'den kaçan 7'si çocuk 12 kişi Türkiye'ye sığındı

IŞİD’den kaçarak yasadışı yollardan Türkiye’ye giren yabancı uyruklu 5 kişi yanlarında 7 çocukla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.O., K.O, E.S. ve M.S. tutuklanırken S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kadınlarla birlikte yanlarındaki 7 çocuk da onlarla birlikte cezaevine girdi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, yabancı uyrukluların Suriye'deki terör örgütü IŞİD'den kaçarak Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri sırada Oğuzeli ilçesinin Ermiş Mahallesi'nde yakalandıkları belirtildi. Yakalanan yabancı uyruklulardan 4'ünün tutuklandığı ve yanlarındaki çocuklarla birlikte cezaevine konulduğu belirtiler açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Oğuzeli ilçemiz Ermiş Mahallesi'nde DEAŞ terör örgütünden kaçan ve yasadışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu toplam 12 şahıs yakalanmıştır. Şahısların yapılan üst ve eşya aramalarında şahıslardan E.S.'nin üzerinde; 4 cep telefonu, 3 tablet, 1 kurusıkıdan bozma silah, 1 şarjör, 5 fişek, 1 harici disk, 1 çakı, 2 flash disk bulunmuştur. Şahıslardan H.O.'nun üzerinde ise 3 cep telefonu, 1 tablet, 1 kalaşnikof şarjörü, 30 fişek, 1 laptop, 1 harici disk ve 3 flash disk ele geçirilmiştir. Sevk edildikleri adli makamlarca H.O., K.O, E.S. ve M.S. isimli şahıslar tutuklanmış, S.S. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Toplam 7 çocuk ise aileleri ile birlikte cezaevine konulmuştur."