IŞİD'den İran'a saldırı tehdidi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü İran'ı hedef alan yeni bir video yayınladı. IŞİD videoda, İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor ve ayaklanmalarını istediği İranlı gençlere cihat çağrısı yapıyor.

IŞİD'in haber ajansı olarak nitelenen Amaq'ın logosunu taşıyan videoda, yanındaki iki kişiyle birlikte oturan kar maskeli ve kalaşnikoflu bir IŞİD militanı konuşuyor.

Videoda ayrıca, Tahran'da Haziran ayında düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen iki saldırının görüntüleri de yer alıyor.

Aksanlı bir Farsça konuşan militan, "Irak ve Suriye'de köpeklerinizin boğazlarını kestiğimiz gibi Tahran'ın merkezinde de keseceğiz" diyor.

Videonun diğer kısmında da, siyah kar maskesi takmış ve Arapça konuşan IŞİD militanları, Şiileri hedef alan sözler söylüyor ve Irak'ta da saldıracakları tehdidinde bulunuyor.

IŞİD, İran'ı bölgedeki en büyük düşmanlarından biri olarak görüyor.

Saldırılarda en az 18 kişi ölmüştü

IŞİD, 7 Haziran'da İran Parlamentosu ve Ayetullah Humeyni'nin türbesini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İran Devrim Muhafızları bu saldırılara misilleme olarak 18 Haziran'da Suriye'deki IŞİD üslerine füze saldırısında bulunmuş ve saldırılarla bağlantılı onlarca kişinin tutuklandığını duyurmuştu.