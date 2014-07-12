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Dünya

IŞİD'den intikam almak için 255 mahkum öldürüldü

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak'ta güvenlik güçlerinin 255 tutukluyu, IŞİD eylemlerine karşı öç alma maksadıyla öldürüldüğünü açıkladı

12 Temmuz 2014 23:20

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Irak güvenlik güçleri ve bağlı militan grupların son bir ayda öç alma amacıyla 255 tutukluyu hukuksuz bir şekilde öldürdüğünü ve bunun savaş suçu kapsamına girdiğini bildirdi.

HRW'nin yerel kaynaklarla görüşerek ve olay yerlerinde inceleme yaparak hazırladığını belirttiği raporda, 6 ayrı kent ve köyde gerçekleştirilen infazların Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) eylemlerine karşı "öç alma" maksadıyla yapıldığı vurgulandı. 

Raporda, Irak güvenlik güçleri ve bağlı militanların büyük çoğunluğunun Şii, öldürülen tutukluların ise Sünni olduğu vurgulanarak, "Bu büyük çapta ve açıkça öç almaya dönük yargısız infazlar savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girebilir" ifadelerine yer verildi.

Raporda, bu yargısız infazların 9 ve 21 Haziran arasında Musul ve Telafer'in de içinde olduğu 6 bölgede gerçekleştiği, öldürülenlerin çoğunluğunun silahla yakın mesafeden vurulduğu ve 8'inin 18 yaşın altında olduğu tespitleri yer aldı.

Raporda, uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması ve iki tarafında işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların soruşturulması talep edildi.

 

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