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IŞİD'den İngiltere, Almanya ve Fransa'ya 'Noel tehdidi'

IŞİD tarafından paylaşılan fotoğraflarda Eyfel kulesinin önünde eli bıçaklı bir saldırgan ve Londra'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Regent Street yer aldı

26 Kasım 2017 20:42

Terör örgütü IŞİD'in kendisine bağlı militanlara, İngiltere, Almanya ve Fransa'da Noel zamanı sırasında saldırı düzenlemeleri için çağrıda bulunduğu ileri sürüldü.

CNN Türk’ün The Epooch Times'a dayandırdığı haberine göre, BlackOps Cyber tarafından ele geçirildiği belirtilen fotoğraflarda IŞID'in, Noel öncesinde İngiltere, Almanya ve Fransa'ya saldırmayı hedeflediğine ilişkin uyarılar yer aldı.

Fotoğraflarda, "Yakında sizin tatilinizde" ifadeleri, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak yer alırken, posterlerden birinde, Fransa'nın Paris kentinden bulunan Eyfel kulesinin önünde eli bıçaklı bir saldırgan bulunurken, diğer bir posterde ise İngiltere'nin başkenti Londra'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Regent Street'te bir saldırganın önünde diz çökmüş Noel Baba resmediliyor.

Saldırıların Noel Bayramı sıralarından gerçekleşeceği tahmin edilirken, tehdit edilen hükümetler bir açıklamada bulunmadı. 

Geçene sene Almanya'nın başkenti Berlin'deki Noel panayırına bir TIR'ın dalması sonucu 12 kişi yaşamını yitirmişti. 

 

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