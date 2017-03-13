IŞİD'den geri alınan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası bu hale gelmiş

Irak’ın Musul kentinin IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyon devam ederken, 5 gün önce bu örgütten alınan Tayaran Mahallesi’ndeki Türkiye’nin Musul Başkonsolosluk yerleşkesinin görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, yerleşkenin yerle bir olduğu görüldü. Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 Televizyonu, 5 gün önce Irak ordusunun IŞİD'den geri aldığı Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu yerleşkesinin görüntüsünü yayınladı.

Bombalanmıştı

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferit Aslan'ın haberine göre, görüntülerde, konsolosluk binasından geriye ayakta kalan bir yapı kalmadığı göze çarparken daha önce koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında yerleşkenin koruma duvarlarının da yerle bir edildiği görüldü. IŞİD, 11 Haziran 2014 tarihinde Tayaran Mahallesindeki Konsolosluğa saldırmış ve Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın da aralarında olduğu 49 kişiyi rehin almış ve Türk bayrağını indirmişti. Musul Başkonsolosluğu yerleşkesi 4 Nisan 2016 tarihinde, IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından hedef alınmıştı. Türk Dışişleri, söz konusu operasyonun tüm aşamalarında Türkiye’nin görüş ve onayının alındığını açıklamıştı.

"Musul'un batısının 3'te biri elimizde"

Musul’un Dicle Nehri’nin ayırdığı batı yakasını IŞİD'den geri almak için başlatılan operasyon kapsamında bu bölgenin üçte birinin kontrol altına alındığı bildirildi. Iraklı Tümgeneral Maan El Saadi, "Musul’un batısının yaklaşık üçte biri, birliklerimizin kontrolü altında" dedi. Irak güçleri, Musul’un batısını geri almak için 19 Şubat’ta operasyon başlatmıştı. Kentin doğu yakası Irak’ın elinde. Öte yandan Irak’ın Musul kenti yakınlarındaki Baduş Cezaevi’nde yaklaşık 500 kişinin cesedinin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğu açıklandı. Irak’ta Şii ağırlıklı Haşdi Şabi Enformasyon Merkezi, cesetleri bulunanların IŞİD militanlarının katlettiği "sivil mahkumlar" olduklarını duyurdu. Ancak bu iddia henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.