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Dünya

IŞİD'den geri alınan Deyr ez Zor'da bombalı saldırı: En az 100 ölü

Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğu belirtildi

05 Kasım 2017 16:14

Terör örgütü IŞİD’den önceki gün geri alınan Suriye'nin Deyr ez Zor şehrindeki bir sığınmacı kampında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi nedeniyle en az 100 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonuna göre Deyr ez Zor’daki bir göçmen kampında en az 100 kişinin ölmesine yol açtığı tahmin edilen saldırıda ölen ya da yaralananların net sayısı bilinmiyor fakat kurbanların çoğu kadın ve çocuklar.

​Sputnik'in haberine göre, bombalı saldırıyı üstlenen olmadı. Suriye hükümeti cuma günü Deyz ez Zor’da IŞİD’e karşı zafer ilan etmişti.

​Fırat Nehri’nin batı kıyısında yer alan ve bir petrol üretim merkezi olması nedeniyle ülkenin doğu kesimlerindeki en önemli kent olan Deyr ez Zor’un denetimini kaybetmesi IŞİD için büyük bir darbe olmuştu. 

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