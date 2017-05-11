IŞİD'den firar hikâyesi: Bağdadi'nin halife olduğuna inandık, İslam'ı yaşamak için gitmiştik

İki yıl önce IŞİD saflarına katılan ABD’li Kary Paul Kleman ve İngiliz Stefan Aristidou, eşleriyle birlikte katıldıkları terör örgütünden kaçarak Türkiye’ye sığındı. Twitter üzerinden ulaştıkları kaçakçılara 2 bin 500 dolar vererek IŞİD'den kaçtıklarını söylediler.

IŞİD'in yabancı savaşçılarının topluca örgütten kaçtığı ve çoğunun Türkiye’de teslim olduğu ortaya çıkmıştı.

İngiliz Stefan Aristidou ile ailesi ve ABD’li Kary Paul Kleman da DEAŞ'tan firar eidip Türkiye'ye sığındı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, 2 yıl boyunca IŞİD kontrolündeki bölgede yaşayan bu 2 yabancı savaşçı, 20 Nisan’da eşleri ve çocuklarıyla birlikte Kilis sınırındaki Türk güvenlik görevlilerine teslim oldu.

İngiltere vatandaşı Arisitidou Bangladeş asıllı İngiliz karısıyla birlikte, Kleman da Suriyeli karısı ve 2 Mısırlı kadınla Türkiye’ye geldi. Kleman ve Aristidou tutuklandı, eşleriyle çocukları da Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Suriye’ye savaşmak için değil, oraya yerleşmek için gittiğini söyleyen ve IŞİD kontrolünde olan Rakka ile El Bab’da yaşadığını kabul eden Aristidou, 2015’te Kıbrıs’a uçtuktan sonra ortadan kaybolmuştu.

"İslam'ı yaşamak için gitmiştim"

Ülkelerine dönmenin yollarını arayan yabancı savaşçılardan Kleman ve Aristidou’nun Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadeler ortaya çıktı.

4 çocuğu ve eşiyle birlikte IŞİD'den kaçan ABD’li Kleman, Florida’da doğduğunu ve 47 yaşında olduğunu belirtti. 1997’de Müslüman olduğunu anlatan Kleman, ifadesinde şu bilgileri verdi:

“Müslüman olduktan sonra Musa ismini aldım. 2007 yılına kadar Amerika’da yaşadım. Daha sonra Mısır’a gittim. 2008 yılında ise Dubai’ye geçtim. Dubai’de Suriyeli olan eşimle evlendim. 18 yıl iletişim sektöründe çalıştım. İslam dinini daha iyi yaşamak için Suriye’ye gitmeye karar verdim. Eşim ve 2 çocuğum ile 2015 yılında İstanbul’a geldim. Daha sonra ilegal yollardan Suriye’ye geçtik. Rakka’ya gittik. Oradan El Bab’a geçtik ve 2016 yılına kadar El Bab’da kaldık.”

Para verdikleri kaçakçılar kaçırdı

IŞİD'e katıldıktan sonra 2 çocuğunun daha olduğunu kaydeden Kleman, örgütte kullandığı ismin “Ebu Abdullah” olduğunu söyledi. Kleman, ifadesinde, IŞİD'den kaçış hikâyesini ise şöyle aktardı:

“Eşimle birlikte kaçmaya karar verdikten sonra 2 bin 500 dolar karşılığında anlaştığımız kaçakçılar tarafından önce ÖSO kontrolündeki Azez’e götürüldük. Oradan ise Türkiye sınırına getirildik.”

Aynı kaçakçılar tarafından eşi ve çocuğuyla Türkiye sınırına kadar getirilen İngiltere vatandaşı Aristidou da IŞİD lideri El-Bağdadi’nin halife olduğuna inandığı için Suriye’ye gittiğini vurguladı. Aristidou, ifadesinde şunları dedi:

“1993 yılında Londra’da doğdum. 2013 yılında İslam dinini daha iyi yaşamak için Irak’a gittim. Daha sonra Kıbrıs Rum Kesimi’ne döndüm. IŞİD lideri El-Bağdadi kendini halife ilan edince 2015 yılında Suriye’ye gitmeye karar verdim. 2015’in nisan ayında Antalya’ya gittim. Oradan eşimle birlikte Şanlıurfa’ya gittim ve sınırı geçtik. Sınırı geçtikten sonra Rakka’ya götürüldük. Suriye’de bir çocuğum oldu.”

"1.5 yıl hapis yattım"

IŞİD'de silahlı eğitim almadığını iddia eden Aristidou, “Örgüt için dini eğitim aldım. Silahlı eğitim de almam gerektiğini söylediler. Ancak bunu kabul etmedim. Bunun üzerine 1.5 yıl hapis yattım. Hapisten çıktıktan sonra Twitter üzerinde irtibat kurduğumuz kaçakçılar, 2 bin 500 dolar karşılığında eşim, çocuğum ve beni Türkiye sınırına kadar getirdi” diye konuştu.