IŞİD'den Erdoğan ve Türkiye'ye Türkçe tehdit videosu!

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir Türkçe videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamaları yapıldı.

Videoda "İstanbul'u fethedelim" deniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile işbirliği yapmakla suçlanıyor.

BBC Türkçe, Posta ve bazı medya kuruluşlarında da yayımlanan haberde yer alan videoda, elinde tüfeklerle kayalık bir yerde oturan üç IŞİD militanı görülüyor. Videoda sadece bir kişi konuşuyor ve Türkiye'de hükümetin hem ABD ile hem de PKK ile işbirliği yaparak IŞİD'e karşı savaştığı öne sürülüyor.

"Müslümanlara yardım edin, ateistlerle savaşın" denen videoda, Türkiye'nin hükümetin politikalarına karşı ayaklanması çağrıları yapılıyor.

IŞİD'e yakın sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan video, örgütün Türkiye'yi doğrudan hedef alan ilk propaganda videosu olarak görülüyor.

IŞİD'in tehdit videosunda şunlar ifade edildi:

"Allah bize minnette bulunarak raşit halifelerin askerlerine, halif dinin mesajını taşıttı ve bizim kavmimize kadar taşıttırarak bizim de Müslüman olmamızı sağladı. Çok geçmeden peygamber efendimiz SAV’in amcasının torunları ve onların torunları olan Abbasi hilafetinin bir hükmü haline geldik. Bu hilafet altında cihat ve tevhidi ayakta tuttuk.

Biz dinimizde güçlüydük ve peygamberin amcasının torunlarının yardında çok şiddetliydik. Daha sonra bazılarımız dünyaya tamah etti, bazılarımız batıla daldı, bazılarımız da sözüne ihanet etti. Hatta bazılarımız kabirlere taptılar ve Allah’ın kanunları dışında kanunlar çıkarttılar.

Daha laik Kemal Atatürk geldi ve Türk halkına dinleri inkar etmelerini ve laikliği dayattı. Daha sonra hain Erdoğan gelerek, Allah’ın şeriatıyla hükmetmedi. Amerika’yı, Yahudileri, Haçlıları, ateist PKK’lıları, Atatürk’ün laik dostları olan Özgür Suriye Ordusu’nu ve mürted ajanları olan sahavatı dost edindi. Evet hain tağut Erdoğan, Türkiye’yi ırkçı PKK’ya ve Haçlılara sattı. Türkiye topraklarını PKK ve PKK’nın dostları olan Özgür Suriye Ordusu’na açarak, Şam topraklarındaki Müslümanların katledilmesine sebep oldu. Şam’dak Müslümanları öldürmek ve ateist PKK’lıları korumak için Türkiye’nin hava üslerini Haçlılara ve uçaklarına açtı.

Sizi Haçlı Amerika’ya köle yapıp, bütün değerlerinizi sattı. Kahrolası bu tağut Erdoğan, asıl itibarıyla düşmek üzere olan koltuğunu muhafaza etmek için bu uşaklığa devam etti.

Yakında Türkiye’nin doğusunun ateist PKK’lılara, batısının da Haçlıların eline geçtiğini ve o topraklarda fesadı yaydıklarını, çocuklarını öldürdüklerini, kadınların ırzlarına geçtiklerini, malları gasp ettiklerini ve sizi kendinize köle yaptıklarını göreceksiniz. Bu sizi bekleyen büyük bir tehlikedir.

'Ey Türkiye halkı, bir an önce savaşmanız lazım'

Sizi ikaz edip, size nasihat etmek ve Allah’ın sevdiği ve razı o5lduğu şeye sizi davet etmek bizim üzerimize vaciptir.

Ey Türkiye halkı, vakit geçmeden sizin bu ateistlere, Haçlılara ve sizi kandırıp Haçlılara köle yapan bu tağutlara karşı ayaklanıp, onlarla bir an önce savaşmanız lazım.

Bundan önce de bu hain tağutun arkadaşlarınızın başınıza musallat olmasına neden olan esvaplardan tövbe etmeniz gerekir.

Demokrasiyi, laikliği ve şeri kanunları kabirperestliği ve bunların dışındaki tağutları inkar edin. Ta ki, savaşınız Allah yolunda cihat ve ölüleriniz de Allah katında şehit olsun. Ve savaşınız melun cahiliye savaşı, ölüleriniz de ateist ve haçlılarla beraber ateşte olmasın.

Rabbimiz, Nisa Suresi 76’da buyuruyor ki, iman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki, şeytanın kurduğu düzen zayıftır.

'Erdoğan’ın Haçlılara teslim etmek için mücadele ettiği İstanbul’u fethedelim'

Hep beraber, el metin olan Allah’ın ipine sarılalım ve aha sonra Peygamberimizin soyundan ve ehli beytinden olan müminlerin emiri Ebubekir El Bağdadi’nin –Allah onu korusun- emriyle hain Erdoğan’ın gece-gündüz Haçlılara teslim etmek için mücadele ettiği İstanbul’u fethedelim.

Allahım; kavmimi tevhide, cihada ve İslam cemaatine ilet. Ey tağut Erdoğan ve arkadaşları, ey Allah’a inkar edip, tağuta iman edenler. Hatta kibirlenerek, hainlik yaparak, Atanız Atatürk’ün yolundan gidip Allah’ın şeriatı dışında kanunlar çıkartarak, Haçlıları, mürtetleri ve ateistleri dost edinerek, bizzatihi tağut olanlar; Allah’a tövbe edin. Onun şeriatıyla hükmedin ve İbrahim’in milletinden olduğunuzu ilan edin. Müslümanlara yardım edin. Allah’ı inkar edenlerle savaşın. Eğer bunu yapmazsanız, ahiret azabından önce, dünya rezilliğini bekleyin.

'Türkiye'deki kardeşlerimizi kanlarıyla yardıma çağırıyoruz'

Ey Türkiye’deki mucahit kardeşlerimiz, nerede olursanız olun, imkânlarınız nispetince devletiniz olan hilafet devletine yardım edin. Buralara hicat edip, kanlarıyla ve canlarıyla halifemize ve hilafet devletine yardım eden kardeşleriniz gibi, sizi de bu devlete yardıma çağırıyoruz.

Allah’a tevekkül edin, hilafete yardım etmede acele edin. Tağutların üzerinizdeki zulmünü görmüyor musunuz. Bu tağutlarla savaşan hilafet devletiyle beraber olun. Kitabı indiren, hesapları çarçabuk gören ve bulutları gezdiren rabbimiz, ateist ve Haçlıları hezimete uğrat. Ve tağutların tahtlarını sars ve onlara karşı bize yardım et. Alemlerin rabbına hamdolsun."