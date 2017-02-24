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BBC Türkçe

IŞİD'den El Bab yakınlarında bombalı saldırı: En az 40 ölü

Suriye'nin Halep'e bağlı El Bab kasabası yakınlarındaki bir köyde, Türkiye destekli muhaliflerin kurduğu kontrol noktasına IŞİD bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda çoğu sivil en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

24 Şubat 2017 15:38

IŞİD, Suriye'nin Halep'e bağlı El Bab kasabası yakınlarındaki bir köyde Türkiye destekli muhaliflerin kurduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırdı.

Reuters haber ajansı yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırıda 35'i sivil en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Hayatını kaybeden diğer kişilerin ise Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Suriyeli muhalifler olduğu aktarıldı.

Suriyeli muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısının 42 olduğunu, sayının daha da artabileceğini çünkü bazıları ağır çok sayıda yaralının bulunduğunu aktardı.

Reuters, saldırının Özgür Suriye Ordusu'na bağlı silahlı muhalifler tarafından kontrol edilen ve El Bab'ın kuzeybatısında bulunan Susiyan köyünde gerçekleştiğini de aktardı.

Doğan Haber Ajansı ise saldırıda yaralananların Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildiğini ve tedaviye alındığını belirtti.

Dün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab'ın tamamına yakınının kontrol altında olduğunu ifade etmiş ve "İlçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor" demişti.

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