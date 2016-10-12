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BBC Türkçe

IŞİD'den bubi tuzaklı İHA'yla saldırı: 2 peşmerge öldü

Örgütün 2 Ekim'de insansız bir hava aracıyla saldırı düzenlediği ortaya çıktı

12 Ekim 2016 21:38

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, 2 Ekim'de Musul kentinin kuzeyinde bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Saldırıda 2 peşmerge öldü, 2 Fransız askeri de ağır yaralandı.

Reuters ajansına açıklama yapan bir Kürt askeri yetkili tarafından doğrulanan haber ilk olarak, Fransız Le Monde gazetesi tarafından duyurulmuştu.

Kürt yetkili, düşen İHA'ya yaklaşan peşmergelerin aracın parçaların toplamaya çalıştıklarını, o sırada bubi tuzaklı aracın infilak ettiğini söyledi.

IŞİD militanlarının son bir ay içinde en az iki kez benzer saldırılar düzenlemeye çalıştıkları ancak ilk kez başarılı oldukları bildiriliyor.

Musul'un kuzeyinde bulunan 500 kişilik Fransız özel kuvvetler birliği, peşmerge güçlerine eğitim veriyor.

Son saldırı sonrası ABD öncülüğündeki koalisyon birliklerine, her boyuttaki İHA'yı potansiyel tehdit olarak görme ve müdahale etme talimatı verildi.

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