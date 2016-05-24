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Dünya

IŞİD’den Avrupa ve ABD'ye ramazan tehdidi

IŞİD’in sözcüsü Ebu Muhammed Adnani'nin 31 dakikalık bir ses kaydı yayınlandı

24 Mayıs 2016 13:35

IŞİD’in sözcüsü Ebu Muhammed Adnani'nin 31 dakikalık bir ses kaydı yayınlandı. Adnani'nin ses kaydında, Ramazan ayında Avrupa ve Amerika'da büyük saldırılar gerçekleştireceklerini söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Adnani, geçen gün yayınlanan ses kaydında batıda yaşayan militanlara “Bulunduğunuz yerlerde eylemlerinizi artırın” talimatı verdi. 2013 yılından bu yana terör örgütü IŞİD'in sözcülüğünü yapan Adnani'nin 'örgütün bundan sonraki hedeflerine dönük' açıklamaları da ses kaydında yer aldı. Adnani, ses kaydında Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılamayan batıda yaşayan militanlara “İmkanlarımız el vermediği için aramıza katılamayabilirsiniz ancak bulunduğunuz ülkelerde geniş çapta eylemler gerçekleştirin” talimatı verdi.

 

Ramazan’da saldırı planı

 

Adnani, batıda yaşayan hücrelere “Onları kalbinden vurun” ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu. Adnani açıklamasında, “şu ana kadar Suriye ve Irak'ta kendilerine 20 bin bomba atan batılıları kendi evlerinde cezalandıracaklarını” belirtti.

 

Mısır uçağı

 

Kahire-Paris seferi yapan uçağın Akdeniz’e düşmesine ilişkin olarak “terör saldırısı” yorumları yapılmıştı. Adnani’nin ses kaydında düşen EgyptAir uçağına dair herhangi bir atıfta bulunulmadı.

 

Brüksel ve Paris saldırıları

 

IŞİD daha Fransa’nın başkenti Paris ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de saldırılarda bulunmuş ve 100’den fazla sivil insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

 

 

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