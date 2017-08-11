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IŞİD'den aranan kişiye 'FETÖ'den gözaltı kararı

Emniyet: FETÖ imamıyla 12 mesajlaşması var

11 Ağustos 2017 10:20

Kayseri'de 'FETÖ’nün haberleşme ağı olduğu iddia edilen 'ByLock' kullananlara yönelik operasyonda dikkat çekici bir bilgiye ulaşıldı. 'ByLock' listesinde adı geçen ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Nurullah G.’nin IŞİD terör örgütü üyeliğinden arandığı ve firari olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, FETÖ imamıyla 12 kez mesajlaştığı iddia edilen Nurullah G.’nin, Suriye’de DEAŞ saflarında olduğu belirtildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı kullandığı belirlenen 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kayseri Emniyet KOM Şube Müdürlüğü, söz konusu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda 26 kişi yakalanırken, 4 kişi bulunamadı. ByLock listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Nurullah G. yakalanamadı.

FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağını kullanan Nurullah G.’nin, IŞİD terör örgütü üyeliğinden arandığı ve çatışma bölgeleriyle (Suriye) irtibatlı olduğu belirtildi. Yasadışı yollardan Suriye’ye geçtiği değerlendirilen şüphelinin, 2014 yılında ByLock yüklediği ve FETÖ imamıyla 12 mesajlaşmasının bulunduğu kaydedildi. 

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