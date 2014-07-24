IŞİD’den 4 milyon kadına sünnet fetvası

Birleşmiş Milletler’in (BM), Irak’ta bulunan insanî yardım koordinatörü Jacqueline Badcock, Cenevre’ye Erbil’den videoyla bağlanarak yaptığı açıklamada, IŞiD’in Musul ve çevresindeki kadınların sünnet olması için fetva verdiğini belirterek, “Bu Irak için çok yeni bir şey, özellikle de bu bölgede. Bu çok endişe verici bir durum ve ele alınması gerekiyor” dedi.

Radikal’in Reuters’a dayandırdığı haberine göre, Badcock konuşmasına, “Bu, teröristlerle dolu bölgelerdeki Iraklıların veya Iraklı kadınların istediği bir şey değil” sözleriyle devam etti. Konuyla ilgili IŞİD’den bir açıklama yapılmadı.