IŞİD'den 14 Suriyeli'ye infaz

Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanları 14 Suriyeli'yi önce sorgulayıp sonra da gece karanlığında kafalarına kurşun sıkarak öldürdü.

Suriyelilerin önce ‘sorguya çekilip’ ardında da bir fener ışığı eşliğinde toplu bir mezarın yanında infaz edilme görüntüleri CNN’de yayımlandı.

Görüntülerde elleri ve gözleri bağlı haldeki Suriyeliler önceden kazılmış bir toplu mezarın yanında infaz ediliyor.

IŞİD militanı soğukkanlı bir şekilde tek tek Suriyelileri kafalarına birer kurşun sıkıyor. İnfaz görüntüleri CNN tarafından rahatsız edici olduğu gerekçesiyle kesilerek yayınlandı.