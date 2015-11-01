IŞİD'den 1 Kasım için boykot çağrısı: Ey Türkiye halkı, 1 Kasım seçimlerinden uzak durun!

Türkiye bugün yeniden genel seçimlere giderken IŞİD, seçimleri boykot çağrısında bulundu. Türkiye’den IŞİD’e katıldığı iddia edilen Fatih Acıpayam (47), “Ey Türkiye halkı, 1 Kasım seçimlerinden uzak durun. Oy verdiğiniz milletvekilleri sizi demokrasi adı diye adlandıran yeni bir dine sokmakta. Milletvekillerin yasaklarına değil Allah'ın yasaklarına boyun eğin” sözleriyle seçimin boykot edilmesini istedi.

Timetürk’ün haberine göre; IŞİD bir video yayınlayarak bugün yapılan genel seçimlerin boykot edilmesini istedi. Bursa’dan IŞİD’e katıldığı iddia edilen Fatih Acıpayam yaptığı çağrıda seçimlerin kafirlerin işi olduğunu ileri sürerek, “Kanun koymak sadece Allah’ın işidir. Seçimlerden uzak durun” dedi.

"Demokrasi diye adlandırılan yeni din"

Fatih Acıpayam IŞİD’e yakın internet sitesinde yapılan çağrıda, “Seçilecek vekiller Allah'ın kanunlarını hiçe sayarak kendi kanunlarını koyacaklar. Oy verdiğiniz milletvekilleri Allah'ın kanunlarını yasaklıyor ve serbest olmayan kanunları, içkiyi, zinayı, faizi serbest kılıyor. Kanun koymak Allah'a sadece aittir. Ey Türkiye halkı, sizin oy verdiğiniz milletvekilleri sizi demokrasi adı diye adlandıran yeni bir dine sokmakta. Milletvekillerin yasaklarına değil Allah'ın yasaklarına boyun eğin. Sizi İslam'ın kurallarına davet ediyoruz. Sizi beşeri kanunları reddetmeye, tağutları tekfir etmeye çağırıyoruz. Yöneticileriniz sadece İslam'ın hükümlerini kılana kadar onlarla mücadele edin” dedi.

"Her biriniz birer firavun ve nemrutsunuz"

IŞİD militanı siyasilere de çağrıda bulunarak “Sizin kanun belirleme hakkınız yoktur. Hırsızın elini kesin. Zinayı ve içkiyi yasaklayın. Haksız yere adam öldüreni kısas yapın. İbadet edilen türbeleri yıkın” dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a da seslenen IŞİD üyesi Acıpayam, “Sizi alemlerin rabbinin kulluğuna davet ediyoruz. İnsanları kendinize kul yapmaktan vazgeçin. Her biriniz birer firavun ve nemrutsunuz. Allah sizi helak edecektir. Zaman varken ve yolda yakınken gelin tövbe edin. Allah'ın yasaları dışında başka yasa kabul etmeyin” dedi.

Fatih Acıpayam, daha önce de IŞİD militanlarınca Suriye’nin Rakka kentinde çekilen ve ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan tehdit videosunda konuştuğu ortaya çıkmıştı. ‘Ebu Ammar’ kod adlı Acıpayam'ın, Bursa’da esnaflık yaptığı ve bir yıl önce 4 çocuğu ile Bursa’dan ayrıldığı ortaya çıkmıştı.