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IŞİD'a yönelik ABD operasyonu Antakya'dan mı sızdı?

ABD'nin Foley'in de aralarında olduğu Amerikalıları kurtarma operasyonunun, Antakya'daki bir kaynak tarafından deşifre edildiği için başarısız olduğu öne sürüldü

24 Ağustos 2014 20:26

Amerikalı gazeteci James Foley'in IŞİD tarafından kafası kesilerek öldürülmesi sonrası çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Reuters'ın haberine göre, ABD 'nin Foley'in de aralarında olduğu Amerikalıları kurtarma operasyonunun, Antakya'daki bir kaynak tarafından deşifre edildiği için başarısız olduğu öne sürüldü.

Amerikalı gazeteci James Foley’in Irak -Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kafası kesilerek öldürülmesi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. ABD’nin Foley’in de aralarında olduğu Amerikalıları kurtarmak üzere 4 Temmuz’da Rakka vilayetinin Akrişi köyüne helikopter destekli düzenlediği operasyonun, Antakya’daki bir kaynak tarafından deşifre edildiği için başarısız olduğu öne sürüldü. Amerikan Delta Gücü ve Ürdünlü komandolar da IŞİD’in “Bin Ladin” ismini verdiği kampı yerle bir edip bazı teröristleri öldürdükten sonra çekildi.

Reuters’e konuşan bir kaynağa göre, Amerikalı yetkililer Foley’in yerini Antakya’daki görüşmelerin de sayesinde tespit etti ancak IŞİD’in örgütteki bir kaynağı durumu haber verince Foley başka bir yere götürüldü. Kaynak, Amerikalıların Antakya’da rehineler hakkında sorular sorarken görüldüğünü ve bu konuda uyarıldıklarını belirtip “Amerikalılar rehineleri arıyordu ve çaresizce her türlü bilginin peşine düştüler. Antakya’da insanlarla görüşüp sorular sordular. Bundan sonra operasyon beklenir hale geldi. IŞİD operasyonu öngörüyordu ve rehinelerin yerini muhtemelen değiştirmiş olmalarının sebebi de bu” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bazı gazetecilerin başarısız operasyonu haber alması üzerine olayı açıklamak durumunda kalmıştı.

 

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