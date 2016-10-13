IŞİD zanlısı hücrede intihar etti

Saksonya Adalet Bakanlığı, 22 yaşındaki IŞİD zanlısı Caber El Bekir'in tutuklu bulunduğu Leipzig'deki cezaevinin hücresinde kendisini asarak intihar ettiğini açıkladı. Sıkı güvenlik kontrolleri altında tutulan El Bekir'in nasıl olup da intihar edebildiği konusunda resmi merciler bilgi vermedi. Düzenlenecek basın konferansında konuya ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Savcılık yetkilileri de henüz resmi açıklama yapmadı.

"İntihar riskinin yüksek olduğu biliniyordu"

El Bekir'in avukatları, olay karşısında şaşkınlıklarını dile getirirken, yaşananların 'yargı skandalı' olduğunu duyurdu. Avukat Alexander Hübner, 'Focus Online' haber portalına yaptığı açıklamada, "Olanlar karşısında büyük bir şok yaşıyorum ve nasıl olup da böyle bir şeyin yaşanabildiğini aklım almıyor" dedi.

Hübner, zanlı El bekir'in intihar riskinin yüksek olduğunun cezaevi sorumluları tarafından bilindiğini ve El Bekir'le ilgili tutanaklarda riske dikkat çekildiğini açıkladı. El Bekir'in daha önce hücredeki lambaları parçaladığını ve prizlere müdahale ettiğini belirten Avukat, tereddütleri üzerine çarşamba öğleden sonra cezaevi sorumlularının kendisine, El Bekir'in sürekli olarak gözlem altında tutulduğunu teyit ettiklerini belirtti. El Bekir'in tutuklandığı günden bu yana açlık grevinde olduğuna dikkat çeken Hübner, zanlının pazar gününden bu yana hiçbir şey yiyip içmediğini söyledi.

Siyasetçilerden sert tepki

Almanya'da havalimanlarına saldırı düzenleme hazırlığında olduğu iddia edilen terör zanlısının hücresinde intihar etmesine Alman muhalefet partilerinden siyasetçiler de sert tepki gösterdi. Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Neler oluyor?" derken, Yeşiller Partisi üyesi Volker Beck de "Böyle bir şey nasıl olabiliyor?" yorumunda bulundu. SPD milletvekili Johannes Kahrs ise "Saksonya'da yine neler oluyor?" yorumunda bulundu.

22 yaşındaki Suriyeli Caber El Bekir, Chemnitz'de cumartesi günü düzenlenen operasyonda polisten kaçmayı başarmış, ancak daha sonra sığındığı Suriyeliler tarafından polise teslim edilmişti. El Bekir'in evinde yapılan aramada, yaklaşık 1,5 kilogram dolayında tahrip gücü yüksek patlayıcı madde ele geçirilmişti. Soruşturmada, El Bekir'in IŞİD bağlantıları üzerinde durulduğu belirtilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, BÖ/GA