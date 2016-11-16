IŞİD zanlısı: Ankara Garı davası sanığı Cebrail Kaya örgüt içinde polis istihbaratı olarak çalışmaktadır

IŞİD’in 'teknoloji emiri' Ersen Çelik, Ankara Gar Katliamı davası sanıklarından olan bir başka IŞİD üyesi Cebrail Kaya'nın istihbarat elemanı olduğunu iddia etti. Çelik'in Gaziantep TEM Şube'deki ifadesinde "Kendisi DEAŞ Terör örgütü içerisinde polis istihbaratı olarak çalışmaktadır. Bu şahıs halen Suriye’de Membeç Kasabası’nda bulunmaktadır" dedi.

BirGün'den Erk Acarer'in haberi şöyle:

IŞİD’in Teknoloji Emiri Ersen Çelik’in Ankara Gar Katliamı davası sanıklarından olan bir başka IŞİD üyesi Cebrail Kaya hakkındaki ifadeleri ortaya çıktı. 01 Ağustos 2015’te Antep TEM Şube’de ifadesi alındıktan sonra Savcılığa sevk edilen Ersen Çelik, Gar Katliamı davasının 22 numaralı firari sanığı Cebrail Kaya’yı ve başka IŞİD’cileri de teşhis ederek, şu bilgileri veriyor:

“(1) Numara ile numaralandırılan fotoğraftaki şahıs Ebu Bekir kod olarak bildiğim ve açık kimliğini sizden öğrendiğim Hatay ili Reyhanlı İlçesi Bayır nüfusuna kayıtlı, F.ve H. oğlu 17.03.1982 Tabuk doğumlu İlhami Balı isimli şahıstır. Kendisi DEAŞ Terör Örgütü’nün sınır sorumlusudur. Bu şahıs, halen Suriye’nin Ayyaşe köyünde kalmaktadır.

"(2) Numara ile numaralandırılan fotoğraftaki şahıs Enes kod olarak bildiğim ve açık kimliğini sizden öğrendiğim Gaziantep ili Nizip ilçesi Fevzipaşa nüfusuna kayıtlı D. ve E. oğlu 08.08.1978 doğumlu Deniz Büyükçebi isimli şahıstır. Kendisi DEAŞ Terör Örgütü içerisinde hudutta şahıs götürüp getirme işine bakar. Bu şahıs, hâlâ Suriye Bablemun şehrinde kalmaktadır.

Teknoloji Emiri Çelik, Cebrail Kaya’yı ise şu şekilde teşhis ediyor:

“(4) Numara ile numaralandırılan fotoğraftaki şahıs Seyyaf kod olarak bildiğim ve açık kimliğini sizden öğrendiğim Şanlıurfa Bozova binekli nüfusuna kayıtlı M. ve B. Oğlu Bozova 25.05.1995 doğumlu Cebrail Kaya isimli şahıstır. Kendisi DEAŞ Terör örgütü içerisinde polis istihbaratı olarak çalışmaktadır. Bu şahıs halen Suriye’de Membeç Kasabası’nda bulunmaktadır.”

Bir IŞİD’cinin diğer IŞİD’ci hakkında verdiği ifadenin Gar Katliamı davasının seyrini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.

Cebrail Kaya’nın Suriye’de olduğu ve Antep hücresinin önemli isimleriyle ilişkide olduğu iddia ediliyor.

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Polisin 2 yıl adım adım izlediği ortaya çıkmıştı

IŞİD’in çeşitli illerde düzenlediği ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıları organize eden kişilerin, 2012 yılından itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca adım adım izlendiği ortaya çıkmıştı. Antep Emniyet Müdürlüğü, fiziki takipte Yunus Durmaz, Ahmet Güneş, Abdulmutallip Polat, Nusret Yılmaz ve Cebrail Kaya gibi örgüt militanlarının her adımını izledi. Takip sırasında, 18 Kasım 2012 tarihinde Yunus Durmaz, Nusret Yılmaz, Abdulmutallip Polat ve Cebrail Kaya’nın da aralarında olduğu 25 kişinin kamuflaj elbisesi giyerek örgütsel eğitim amaçlı paintball maçı yaptıkları, 3 Kasım 2012 ve 10 Şubat 2013’te örgütsel bağları güçlendirmek için halı saha maçı yaptıkları saptanmış, etkinlikler fotoğraflanmıştı.