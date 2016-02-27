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Dünya

IŞİD, YPG'ye saldırdı; Akçakale halkı geceyi gergin geçirdi

Suriye'de ateşkesle beraber IŞİD, PYD kontrolündeki Telabyad ve Siluk kasabalarına saldırdı

27 Şubat 2016 11:33

Suriye'de ateşkesle beraber IŞİD militanları PYD'nin denetiminde bulunan Telabyad ve Siluk kasabalarına ağır silahlarla saldırdığı bilgisi geldi.

Radikal'de yer alan habere göre, Suriye'de bu gece yarısı itibarıyla çatışmaların durması anlaşmasını içeren kararın başlamasıyla beraber IŞİD, PYD'nin denetiminde bulunan Telabyad ve Siluk kasabalarına ağır silahlarla saldırı başlattı. Çatışmaların yoğunlaşması üzerine sık sık sınırı aşan mermiler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşmesi üzerine halk geceyi tedirgin geçirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin yanı başında bulunan Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad ile Siluk kasabalarında planlanan ateşkesin başladığı saatlerde IŞİD saldırı başlattı. Her iki kente sızan IŞİD'cilerin hastaneye saldırdığı, birçok sokakta şiddetli çatışmalara girdikleri öğrenildi. Rakka'nın kuzeyinde yer alan Siluk kasabasında bulunan YPG mevzilerine birçok koldan saldırı düzenlendiği ve yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi. Sınır'da şiddetli çatışmaların yaşanması üzerine Akçakaleliler ise silah seslerinden ve seken mermilerden dolayı geceyi tedirgin geçirdi. Yaşanan çatışmalar üzerine asker ve polis sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. 

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