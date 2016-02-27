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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD YPG kontrolündeki Tel Abyad'a saldırdı

Suriye'de geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından IŞİD'in YPG kontrolündeki Tel Abyad'a saldırdığı bildirildi. Çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

27 Şubat 2016 17:41


Suriye'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra ülkenin kuzeyinde çatışmaların şiddetlendiği bildiriliyor. Ateşkesin dışında kalan IŞİD'in, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde bulunan YPG denetimindeki Tel Abyad'a saldırdığı belirtildi. ANHA Haber Ajansı'nın haberine göre IŞİD savaşçıları ile YPG'liler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ajans kentin En Arus mahallesi ve Iskan bölgesinde bugün öğle saatlerinde çatışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Ağır silahların kullanıldığı çatışmalar Akçakale'de endişelere neden oldu. Doğan Haber Ajansı ise çatışmaların havanın aydınlanmasıyla sona erdiğini, sınır hattında zırhlı araçlarla güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Tel Abyad 2012 yılında önce muhaliflerin, ardından ise IŞİD'in denetimine girmişti. Kentin kontrolü geçen yıl temmuz ayında ise YPG'ye geçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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