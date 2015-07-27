IŞİD yöneticisi: Türkiye'de bin üyemiz var, TSK'nın vurdukları eski karargâhlarımız, ciddi kaybımız yok!

IŞİD'in yöneticilerinden olduğu öne sürülen E.Y, "Türkiye içinde 1000'in üzerinde IŞİD militanı olduğunu ve halihazırda örgüt içerisinde de 2 bin Türk vatandaşının yer aldığını" öne sürdü. E.Y, özellikle Suruç katliamı sonrası tartışılan "MİT'in IŞİD'le iritbat içinde olduğu" iddialarına ilişkin olarak, "MİT dâhil herhangi bir ülkenin istihbarat birimiyle ortak çalışma yapmadıklarını ve bunun kırmızı çizgilerini olduğunu" söyledi. EY, "IŞİD militanı Abdurrahman Alagöz'ün intihar saldırısıyla gerçekleşen katliamla ilgili "IŞİD Suruç patlatması için herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Ne yaptım diyor ne de yapmadım diyor" ifadelerini kullandı.

TSK'nın Suriye sınırı içerisindeki IŞİD mevzilerine yönelik hava operasyonuna da değinen E.Y, "Operasyonlarda ciddi bir kayıp gerçekleşmediğini, vurulan yerlerin eski karargâhları ve kimsenin kullanmadığı yerleri vurduğunu" iddia etti.

Gazeteci Volkan Koç'un mail üzerinden ulaştığı E.Y, IŞİD’in Türkçe yayın yapan www.darulhilafe.com adlı internet sitesine ait bir mail hesabını kullanarak gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.

Gazeteci Volkan Koç'un IŞİD militanı Yusuf'un açıklamalarına yer verdiği medyaahalisi.blogspot.com.tr'de İslam Devleti: "Türkiye, eski karargah ve boş yerleri bombaladı" başlığıyla yayınlanan (27 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

Bir süredir, IŞİD’li bir yetkili ile internet üzerinden birtakım görüşmeler yapıyordum. Daha ziyade soru cevap niteliğindeki bu görüşmelerde, kendisine Türkiye ile ilgili gerek genel gerekse gündeme ilişkin olarak sorular sordum. Gerçek ismi mi yoksa örgüt içerisinde kullandığı bir isim mi bilmiyorum, görüştüğüm kişi, verdiği yanıtların sonuna ‘E.Y’ imzasını atıyordu.

Türkiye’nin, IŞİD’in Türkçe yayın yapan www.darulhilafe.com adlı bir internet sitesi üzerinden tehdit edilmesi üzerine, bazı kaynaklar üzerinden ulaştığım ve IŞİD yetkilisi olan E.Y’a bir e-mail gönderdim. O da bana ‘darulhilafe’nin resmi e-mail adresinden yanıt verdi.

Yapılan tüm görüşmelerde, kısa adı IŞİD olan Irak Şam İslam Devleti yerine, İslam Devleti demeyi tercih ettim. Çünkü kendilerini o şekilde tanımlıyorlar. O şekilde hitap edilmesini istedikleri için görüşmelerde tamamen İslam Devleti ismi kullandım.

Son dönemlerde yaşanan Suruç, hava operasyonları ve Türkiye genelinde bulunan İslam Devleti militanlarına ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, E.Y sorularıma kısıtlı yanıtlar verdi. E.Y, kendilerine Türkiye’den çok sayıda kişinin katıldığını ve bunların arasında aile yani evli çiftlerin olduğunu belirtiyor. Öte yandan E.Y, mevcut durumda, Türkiye içinde binin (1000) üzerinde İslam Devleti militanı olduğunu söyledi.

Kendilerinin MİT dâhil herhangi bir ülkenin istihbarat birimiyle ortak çalışma yapmadıklarını ve bunun kırmızı çizgilerini olduğunu belirten E.Y, İslam Devleti’nin Türkiye’ye yönelik başlattığı bir savaşın olmadığını ve yapılan hava operasyonlarında da ciddi bir kayıp gerçekleşmediğini, vurulan yerlerin eski karargâhları ve kimsenin kullanmadığı yerleri vurduğunu söyledi.

Birkaç gün boyunca internet üzerinden yapılan görüşmeler kimi zaman aksadı, çünkü E.Y, bulundukları bölgede internet sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Bir süre yaptığımız görüşmeler sonucunda İslam Devleti’nin (IŞİD) İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’deki militanları ile görüşmek istediğimi ve Türkiye sorumlusu ile de bir görüşme yapmak istediğimi belirttim. E.Y cevaben, “merhaba; İslam devleti Türkiye'de resmi bir temsilcisi bulunmamaktadır. merak ettiğiniz konuları buradan size paylaşabiliriz.saygılarımla... E.Y” (Olduğu gibi aktarılmıştır. Yazım hataları E.Y’a aittir).

Bu cevap üzerine, ısrarla ve tekrarla her türlü taahhüt altında, başta Suruç olmak üzere, merak edilen tüm sorulara cevap almak istediğimi ve bunu da Türkiye’deki İslam Devleti (IŞİD) sorumlularından öğrenmek istediğimi belirtince, yine E.Y imzalı bir mail geldi ve mailde cevaben “Merhabalar; islam devletinin türkiye'de görüşebileceğiniz resmi hiçbir adamı yoktur. merak ettiğiniz konuları biz size buradan yardımcı olabiliriz. başka türlü görüşme şansımız yoktur. E.Y” (Olduğu gibi aktarılmıştır).

Bu görüşmeler sürdükçe (resmiyet çerçevesinde) zaman da daralıyor, görüşme yapmak istiyoruz ama nafile, E.Y, bizim kimse ile görüşemeyeceğimizi, görüştüğümüz takdirde, Türkiye’de bulunan militanlarının güvenliğini tehlikeye atılacağını söyledi.

En son olarak yaptığımız görüşmede ise kendilerine yine bazı sorular sordum. Başta Suruç patlaması olmak üzere, iddia edilen MİT bağlantısı, İslam Devleti’nin Türkiye’ye yönelik politikası ve şu anda Türkiye içinde kaç militan olduğu ve kaç kişinin Türkiye’den İslam Devleti’ne katıldığını sordum.

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde gerçekleşen patlama başta olmak üzere E.Y’a sorduğum sorular:

1- İslam Devleti'nin Suruç ve bugünkü olaylar çerçevesinde, Türkiye'ye dair pozisyonu nedir, ne olacak?

2- Suruç patlaması, İslam Devleti tarafından mı gerçekleştirildi?

3- Türkiye'de hali hazırda İslam Devleti'ne mensup kaç kişi var?

4- Türkiye'den net olarak kaç kişi katıldı? Bunların profili nedi? (Kadın-Erkeke-Çocuk)

5- Twitter'da hükümet aleyhine yazılar yazan fuatavni isimli karakter, ' Suruç katliamını, Erdoğan'ın görevlendirdiği Hakan Fidan'ın kontrolündeki IŞİD hücreleri gerçekleştirdi!' iddiasında bulundu. Gerçekliği nedir?

6- Dokumacılar kimdir? Haberlere konu olan 'İslam Çay Ocağı' hakkında bilginiz var mı? Varsa bahsedebilir misiniz?

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'Hâlâ iki 2 bin civarında Türk bulunmaktadır’

E.Y, yukarıda sorduğum sorulara gecikmeli olarak şu cevapları verdi:

Merhabalar volkan bey; buradaki internet probleminden ötürü sorularınıza geç cevap verdiğim için özür dilerim.

1- İslam Devleti Türkiye'ye yönelik başlatmış olduğu herhangi bir savaş yoktur. eski pozisyonuna devam edecektir. Bundan sonra Türkiye'nin adımlarına göre yeni pozisyon belirleyecektir.

2- İslam Devleti Suruç patlatması için herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Ne yaptım diyor ne de yapmadım diyor.

3- Türkiye'de İslam Devleti'ne mensup çok üyemiz bulunmaktadır. Ama bunların sayısal olarak bir rakam vermek çok zor. 1000 üzerindedir.

4- Şu ana kadar Türkiye'den binlerce bekar ve aile katıldı. Bir çoğu şehit oldu. Genel katılımlar aile halinde olmaktadır. Halende 2000 civarında Türk bulunmaktadır.

5- İslam Devleti hiçbir istihbarat örgütle çalışmamaktadır. Yapacağı bir eylemi kendisi karar verir ve yapar. Türk istihbaratıyla yakından uzaktan bir ilişkimiz bulunmamaktadır. ve bu saldırıyı İslam Devleti üstlenmedi inkarda etmedi. İslam Devleti yapmış olsa bile bunu asla bir istihbarat birimiyle yapmaz. Bunlar İslam Devleti'nin kırmızı çizgileridir.

6- Türkiye içinde yapılanmalar hakkında bilgi veremeyiz. O kardeşlerimizi deşifre etmek istemiyoruz. Saygılarımla... E.Y.

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'İçinde kimsenin olmadığı yerlere yapıldı'

E.Y, son mailinde, Türkiye’nin İslam Devleti’ne yönelik hava operasyonları hakkında da bilgi verdi. Türkiye’nin gerçekleştirdiği hava operasyonlarının, eski karargahlarına ve kimsenin olmadığı yerlere yaptığını söyleyen E.Y, yapılan hava operasyonlarına ilişkin olarak “Merhabalar Volkan bey; İslam devletine yapılan hava saldırıları çok yoğun olmamakla beraber bazı eski karargahlarımıza ve içinde kimsenin olmadığı yerlere yapıldı. bir kardeşimiz şehit olmuştur. E.Y” (Olduğu gibi aktarılmıştır).