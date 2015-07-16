IŞİD yöneticisi: Kafir oldukları için öldürdüğüme pişman değilim

Irak’ta yakalanan, IŞİD’in bombalı intihar saldırı eylemlerinden sorumlu yöneticisi Ebu Abdullah, pişman olup olmadığının sorulması üzerine öldürdüklerinin “kafir” olması nedeniyle pişmanlık duymadığını belirtti. Şimdiye kadar kaç saldırı düzenlediğini hatırlamadığını söyleyen Ebu Abdullah, olabildiğince fazla insanı hedef alarak, polis noktalarına, marketlere ve Şii camilerine saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sol Haber Portalı’nda yer alan, Almanya’da yayımlanan Der Spiegel dergisinin, Ebu Abdullah ile yaptığı röportajda, Abdullah, canlı bombaların çoğunun Suudi Arabistan, Tunus ve Cezayir'den geldiğini söyledi. IŞİD yöneticisi canlı bombalar arasında 21 yaşında bir de Türk olduğunu söyledi.

Ebu Abdullah’ın IŞİD’deki görevi; Bağdat'taki bombalı intihar saldırılarının yerlerini belirlemek, araçlara bomba yerleştiren ve saldırıyı yapacak kişilere eşlik etmekti.

Irak'ta yeri açıklanmayan üst düzey güvenlikli bir hapishanede tutulan Ebu Abdullah'ın, canlı yakalanan nadir IŞİD yöneticilerinden biri olduğu belirtiliyor.

Saldırıların yerini neye göre seçtiğinin sorulması üzerine olabildiğince fazla insanı hedef almaya çalıştıklarını belirten Ebu Abdullah, özellikle polislerin, askerlerin ve Şiilerin hedef alındığını belirtiyor.

Bunun için polis noktalarını, marketlerini ve Şii camilerini hedef aldıklarını söyleyen Abdullah, pişman olup olmadığının sorulması üzerine pişman olmadığını öldürdüklerinin "kafir" olduğunu belirtiyor.

Şiilerin "kafir" olduğuna ikna olduğunu belirten IŞİD yöneticisi, onların da müslüman olduğunun söylenmesi üzerine, zaten bu sebeple tövbe edip Sünni olmaları gerektiğini söylüyor.

Kaç saldırı düzenlediğini hatırlamadığını söyleyen Ebu Abdullah, yalnızca yakalanmadan önceki son üç ayında 19 saldırı gerçekleştirdiğini belirtiyor. Araba bombaları için C4 plastik patlayıcı kullandıklarını, canlı bombalar içinse uçaksavar mermilerinden çıkartılmış patlayıcıları kullandıklarını söylüyor.

Saldırıyı gerçekleştirecek kişileriyse kendilerinin değil, kendisinden yüksek kademelerde bulunan askeri plancıların belirlediğini aktarıyor. Kendisine getirilen kişilerin çoğunlukla Felluce'den geldiğini, ölçülerinin alınarak kendisine verildiğini, kendisinin de onlara uygun bombalı kemerler ürettiğini belirtiyor.

Ebu Abdullah, canlı bombaların çoğunun Suudi Arabistan, Tunus ve Cezayir'den geldiğini, yalnızca 10'da 1'inin Iraklı olduğunu söylüyor. Bunların arasında 2'de Batılı bulunduğunu, birinin Avustralya'dan diğerinin ise Almanya'dan gelmiş olduğunu bildiriyor. Almanya'dan gelenin Ennepetal'den 21 yaşındaki Ahmet C. isimli bir Türk olduğunu belirten Ebu Abdullah, C.'nin iki ay içerisinde radikalleştiğini ve Suriye'ye Türkiye üzerinden geldiğini belirtiyor.

Kendisinin benzer bir saldırı yapıp yapmayacağı üzerine bunu düşünmediğini söyleyen Ebu Abdullah, kendi işinin bu olmadığını belirtiyor. Kendisine getirilen kişilerin de saldırıya hazır halde geldiğini belirten IŞİD yöneticisi, bazılarının neşeli olduğunu da iddia ediyor.