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Dünya

IŞİD yeni şeriat kanunu gereği 'sigaraları' imha etti

Irak’ta IŞİD, hakimiyeti altındaki bölgelerde uyguladığı şeriat kuralları gereği sigaraları yakarak imha etti

19 Haziran 2014 21:04

Irak Şam İslam Devleti örgütü Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta ele geçirdiği sigaraları yakarak imha ederken görülüyor.

Milliyet'te yer alan haber şöyle: 

Irak’ta bazı bölgelerin hakimiyetini ele geçiren IŞİD terör örgütü uyguladığı şeriat kuralları gereği bu bölgelerdeki bütün sigaraları yakarak imha etti.

Bu kez o görüntülerde bir katliam neyse ki yoktu. Ancak şeriat kanunları hakkından örgütün ne kadar katı olduğunu kanıtlar nitelikte bir fotoğraf karesi göze çarptı.

Irak’ta ele geçrdiği yerlerse şeriat kanunlarını yürürlüğe koyan IŞİD bu kez yığınlarca, kutu kutu bulabildiği bütün sigaraları yaktı.

Twitter’da ise bir IŞİD militanı elindeki silahla alevlerin önünde poz verdi.

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