IŞİD, yeni bir ‘Bağdadi kaydı’ yayınladı: Medya merkezleri hedef gösterildi

Çeviri: Gonca Tokyol

Rusya’nın haziran ayında yaptığı açıklamada ‘öldürülmüş olabileceğini’ söylediği, ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun komutanı ABD’li General Stephen Townsend’in ise bu ay başında ‘büyük ihtimalle yaşadığını’ ifade ettiği IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı yayınlandı. Bağdadi’ye ait olduğu henüz resmi olarak teyit edilmeyen kayıtta terör örgütünün destekçilerine geri çekilmemeleri ve mücadeleye devam etmeleri çağrısı yapıldı.

“Düşmanlarınıza yönelik savaşın kızgınlığını körükleyin”

Reuters, 46 dakikalık kaydın büyük bir kısmının dini referanslara ayrıldığını aktardı. Al-Furkan haber ajansı tarafından yayınlanan kaydın ne zaman gerçekleştirildiğinin belli olmadığı belirtilirken, Bağdadi olduğu iddia edilen kişinin Kuzey Kore’nin Japonya ve ABD’ye yönelik tehditleri ile Musul’un ABD destekli Iraklı güçler tarafından geri alınması gibi yakın tarihli olaylara referans verdiği kaydedildi. Reuters’ın çevirisine göre kayıtta, şu ifadelere yer verildi:

“Geri adım atmaktan ya da yenilmiş hissetmekten kaçının. Uzlaşmalardan ya da teslim olmaktan geri durun. Silahlarınızı indirmeyin. Halifeliğin askerleri, düşmanlarınıza yönelik savaşın kızgınlığını körükleyin. Onları her köşede sıkıştırın, teslim olmayın ve cesur olun.

Medya merkezlerini hedef gösterdi

“Her yerdeki İslam’ın askerleri, saldırıları artırın ve kafirlerin medya merkezlerini, entelektüel savaşları başlattıkları yerleri hedeflerinizin arasına alın.”

“Allah’ın izni ve gücüyle, kararlı ve sabırlı kalmaya devam ediyoruz. Ölümlerin miktarı bizi durduramayacak.”

“Ölümünün doğrulanabilir kanıtları olmaksızın yaşadığına inanmaya devam edeceğiz”

BBC’ye konuşan ABD istihbaratından bir yetkili, kaydın Bağdadi’ye ait olup olmadığını belirlemek için çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Gerçekliği konusunda şüpheye düşmemiz için bir sebep yok” dedi. IŞİD’le mücadele koalisyonundaki ABD güçlerinin sözcüsü Ryan Dillon da, kayıtla ilgili soruya, “Ölümünün doğrulanabilir kanıtları olmaksızın yaşadığına inanmaya devam edeceğiz” cevabını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı haziran ortasında yaptığı açıklamada, IŞİD militanlarının Rakka'dan çıkarılmasını tartışan örgüt liderlerinin toplandığı komuta merkezine 28 Mayıs gecesi düzenlenen operasyonda, üst düzey komutanlar ile 300 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu. Rus yetkililer, IŞİD lideri Bağdadi'nin de öldürülenler arasında olabileceğini ifade etmişti. Eylül başında The Telegraph’a konuşan IKBY İstihbarat Şefi Lahur Talabani ise terör örgütü liderinin hala yaşadığını ve muhtemelen Suriye ile Irak sınırları arasındaki çölde saklandığını savunmuştu.

IŞİD'le mücadele koalisyonunun komutanı Townsend de Bağdadi'nin büyük bir olasılıkla hala hayatta olduğunu söylemişti. Townsend, terör örgütü liderinin IŞİD'in elindeki başlıca yerleşimlerin geri alınmasından sonra kaçmış olabileceğini ifade etmişti.