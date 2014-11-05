'IŞİD yayınladığı fotoğraflarla devlet algısı yaratmaya çalışıyor'

IŞİD'in özel harekat birliğinin fotoğraflarını yayımlamasının ardından, bazı uzmanlar fotoğrafların IŞİD'in yenilgiye uğramaya başladığı bir zamanda yayımlanmasının tesadüfi olmadığını, devlet algısı yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Radikal'in International Business Times’a dayandırdığı habere göre, ABD yapımı M16 saldırı tüfeği taşıyan militanların bir çadırda çekilmiş fotoğrafları Iraklı bir savaşçı tarafından internete yüklendi.

Propaganda amaçlı yayımlanan fotoğraflardaki militanların kıyafetlerinin, ABD ’nin SWAT (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) timindekilere benzerliği dikkat çekti.

'Devlet algısı yaratmaya çalışıyorlar'

Londra'da yaşayan araştırmacı Charlie Winter, IB Times’a yaptığı açıklamada, “Fotoğraflar IŞİD’in tıkır tıkır çalışan propaganda makinesinin bir parçası. Olabildiğince tüyler ürpertici gözükmek istiyorlar. Kendilerini, cihatçı bir grup gibi göstermek yerine düzenli ordusu olan bir devlet algısı yaratmaya çalışıyorlar” sözleriyle fotoğrafları değerlendirdi. Winter, fotoğrafların, terör örgütünün Haziran’da işgal ettiği Musul’da çekilmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.