IŞİD ve YPG arasında esir takası

Suriye'de Şammar aşiretinin araya girmesiyle YPG ile IŞİD arasında esir takası yapıldığı iddia edildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw internet sitesinde çalışan bir muhabir, üç sivil ile birlikte beş YPG militanına karşılık 2'si IŞİD emiri 9 kişi yer değiştirdiğini belirtti.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre IŞİD'in elinde olan siviller, gazeteciler ve militanlarını kurtarmak için birkaç aydır çabalayan YPG, Sünni Araplardan oluşan ve Rojava'da etkin olan Şammar aşiretinden yardım istedi.

YPG Genel Sözcüsü Redur Xelil, esir takası konusunda aşiretler ve sivil insanlar aracılığıyla görüşmeler yapıldığını doğruladı. Xelil, kendi ellerinde de IŞİD'li esirler olduğu bilgisini paylaştı. Görüşmeler güvenlik gerekçesiyle gizli yürütülürken, YPG, Şammar aşireti aracılığıyla IŞİD'e haber göndererek takasa hazır olduklarını bildirdi. Esir takası için Rakka'ya giderek IŞİD yetkilileriyle görüşen aşiret yetkilisi, YPG'nin talebini iletti. YPG'nin esir takası talebini kabul eden IŞİD, takasta serbest bırakılmasını istediği militanlarının isimlerini bildirdi.

YPG de IŞİD'in istediği 9 militanın sağ olduğunu ve bunları verebileceğini bildirdi. IŞİD'in istediği isimlerin sağ olduğuna ilişkin militanların ses kaydını ve resimlerini de gönderen YPG, bunlara karşılık IŞİD'in elinde olan gazeteci, sivil ve savaşçılarının kendilerine verilmesini istedi. Teklifi değerlendiren IŞİD, YPG'ye bir Rudaw muhabiri ve üç sivil ile birlikte beş YPG militanını teslim edeceğini aktardı.

YPG'nin teklifi kabul etmesi üzerine 21 Eylül'de takaslar gerçekleştirildi. Serbest bırakılanlar Şammar aşireti aracılığıyla taraflara teslim edildi. YPG'nin serbest bıraktığı 25 ile 35 yaş arasındaki 9 kişiden 2'sinin IŞİD emiri olduğu öğrenildi. YPG le IŞİD arasında geçtiğimiz ayda da esir takası olmuştu.

Öte yandan IŞİD'ten kurtarılan 9 kişinin Rakka'da ayrı ayrı ve çok ağır koşullardaki hücrelerde tutulduğu belirtildi.

IŞİD'in serbest bıraktığı kişilerin arasında bulunan Rudaw muhabiri Mesud Akil, dün Kamışlo'daki ailesine kavuştu.

IŞİD, 15 Aralık 2014'te, Rojava'nın Tıl Koçer — Kamişlo arasında Rudaw muhabiri Ferhad Hamo ile Mesud Akil'i kaçırmıştı.

Rudaw muhabiri Hamo ile birkaç gazeteci halen IŞİD tarafından rehin tutuluyor.