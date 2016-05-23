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Dünya

IŞİD vahşetinde son nokta; militanlarını köpeklere yedirip, asit dolu varillere atıyor

IŞİD'in başarısız olan komutanlarını ağaca bağlayarak köpeklere yedirdiği ileri sürüldü

23 Mayıs 2016 21:39

IŞİD’in Irak’ın kuzeyindeki Rutba kentinde Irak ordusuyla girilen çatışmalardan kaçan 8 eski militanını, kentteki bir pastanenin fırınında yaktığı iddia edildi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, IŞİD’den kaçan eski üyelerin yargılandığı Tel Afer kentindeki ‘mahkeme’, ‘suçluların diri diri yakılması’ yönünde karar alıyor.

Musul’da bulunan kaynak, infaz işleminin kararın hemen ardından gerçekleştirildiğini ve yakılan militanların cesetlerinin de sokaklarda teşhir edildiğini iddia etti.

 

Başarısız komutanları köpeklere yediriyor

 

Irak ve Suriye birçok yenilgi alan ve kontrol altında tuttuğu toprakların büyük bir bölümünü kaybeden IŞİD’in, cezalandırma yöntemleri de giderek vahşileşiyor.

Daily Mail’e konuşan bir Peşmerge komutanı, başarısız olan bazı IŞİD komutanlarının ağaçlara bağlanarak köpeklere yedirildiğini aktarırken; ‘ajan’ olmakla suçlanan 25 örgüt üyesinin ise nitrik asit dolu varile sokularak öldürüldüğü kaydediliyor.

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IŞİDvahşetasitvarilpeşmerge

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