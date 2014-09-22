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'IŞİD üyesi Şanlıurfa'da tedavi ediliyor' iddiası

Terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Ammar Alo'nun, tedavisi için Şanlıurfa'daki hastaneye getirildiği öne sürüldü

22 Eylül 2014 16:37

Suriye’nin Kobanê kentinde IŞİD ile YPG arasında süren çatışmalar bir haftayı geride bırakırken, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin Şanlıurfa’daki bir devlet hastanesinde bu sabah tedavi altına alındığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 28 yaşındaki Ammar Alo isimli kişi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu sabah getirildi. Ağır yaralı durumdaki kişi önce Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirildi. Durumunun ağır olması nedeni ile terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Ammar Alo bu sabah Şanlıurfa’daki hastaneye getirildi.

 

'Şu an acil serviste'

 

Adının yazılmasını istemeyen hastane içindeki bir kaynak “Şuan hastanenin zemin katında acil bölümde tutuluyor. Durumu ağır görünüyor. Monitöre bağlı durumda. Kapıda 3-4 polis bekliyor. Bu kişinin başında hastane personeli dışında başka bir kimse ise yok” dedi.

Konu ile ilgili görüşmek istediğimiz hastane yetkililerinden ise bir dönüş olmadı.

'Cuma günü de 5 kişi getirildi'

 

Aynı kaynak, geçtiğimiz Cuma günü de benzer bir olayın yaşandığını iddia ederek “Geçtiğimiz Cuma günü, halk Doğu Türkistanlı 5 kişiyi yakaladı. Bunlar sınırı geçmek üzerelerken halk tarafından yakalandı. Polis bu kişileri adli muayene için hastaneye getirildi. Sonrasında bu kişiler ne yapıldı bilmiyorum” dedi. 

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