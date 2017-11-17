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IŞİD üyesi oldukları ileri sürülen 2 kız kardeşe 7 yıl 6'şar ay hapis

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da terör örgütü IŞİD'e üye oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan kız kardeşler 21 yaşındaki Sümeyye Alaca ile 22 yaşındaki Hurinur Alaca'ya 7'şer yıl 6'şar hapis cezası verildi

17 Kasım 2017 21:50

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da terör örgütü IŞİD\'e üye oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan kız kardeşler 21 yaşındaki Sümeyye Alaca ile 22 yaşındaki Hurinur Alaca\'ya 7\'şer yıl 6\'şar hapis cezası verildi.
Terör örgütü IŞİD\'e üye oldukları iddiasıyla, Aydın\'ın Efeler ilçesinde geçen 18 Temmuz\'da gözaltına alınıp, tutuklanan Sümeyye Alaca ile Hurinur Alaca kardeşler hakkında Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bir süre önce dava açıldı. Davanın 2\'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmada, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nden istenen raporun geldiği, sanık iki kardeşin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Sanıklardan Sümeyye Alaca, ifadesinde, \"Biz sizin mahkemenizi ve kanunlarınızı tanımıyoruz. Allah\'ın kanunlarını tanıyoruz. Bu devlet talut bir devlettir. Allahu Teala taluta muhakeme olmayı şirk sayar. Bu nedenle biz, talut olan mahkemenizde yargılanmayı reddediyoruz. Bizi sadece İslam Devleti\'ndeki kadı yargılayabilir. Allah\'ın ayetlerini tebliğle mükellefiz. Allah\'ın kanunlarına itaat edin. Size de bu konuda tebliğ yapıyoruz\" dedi.
Hurinur Alaca da ifadesinde, \"Beni Allah\'ın kanunları ilgilendirir. Ben ayetten başka bir şey söyledim mi? Sizin kanunlarınız nasıl sistemi güzelleştirebilir\" dedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık iki kardeşin terör örgütü IŞİD\'e üye oldukları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi. Tarafların son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayan Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sümeyye Alaca ile Hurinur Alaca\'ya  \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7\'şer yıl 6\'şar ay hapis cezası verdi.

 

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