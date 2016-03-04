IŞİD üyesi Alman gencine 4,5 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, 25 yaşındaki sanık Nils D.'nin IŞİD örgütüne üye olmaktan hüküm

giydiğini açıkladı.

Nils D. daha önceki celselerde IŞİD'in sözde "Hücum Birlikleri" üyesi olduğunu, örgüt

adına tutuklama faayetlerine katıldığını, tutsak ve işkence koğuşlarında bekçilik

yaptığını itiraf etmişti.

Ancak savunmasında IŞİD'e mesafeli olduğunu vurgulayan Nils D., üyesi olduğu bir

Selefi grubu aracılığıyla Suriye'ye gittiğini ileri sürdü. Nils D. ait olduğu Selefi

grubunun Almanya'dan Suriye'ye geçerek, oraya yerleştiğini ifade etti.

Federal Savcılık sanık hakkında, "Terör örgütüne sadakat yemini ederek, onun

hizmetinde bulunduğu" gerekçesiyle dört yıl 9 ay hapis cezası talebinde bulunmuştu.