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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD üyesi Alman gencine 4,5 yıl hapis cezası

IŞİD üyesi olmaktan yargılanan Alman genci Nils D. Düsseldorf'da görülen davada 4,5 yıl hapse mahkum oldu.

04 Mart 2016 16:14

Mahkeme heyeti, 25 yaşındaki sanık Nils D.'nin IŞİD örgütüne üye olmaktan hüküm
giydiğini açıkladı.

Nils D. daha önceki celselerde IŞİD'in sözde "Hücum Birlikleri" üyesi olduğunu, örgüt
adına tutuklama faayetlerine katıldığını, tutsak ve işkence koğuşlarında bekçilik
yaptığını itiraf etmişti.

Ancak savunmasında IŞİD'e mesafeli olduğunu vurgulayan Nils D., üyesi olduğu bir
Selefi grubu aracılığıyla Suriye'ye gittiğini ileri sürdü. Nils D. ait olduğu Selefi
grubunun Almanya'dan Suriye'ye geçerek, oraya yerleştiğini ifade etti.

Federal Savcılık sanık hakkında, "Terör örgütüne sadakat yemini ederek, onun
hizmetinde bulunduğu" gerekçesiyle dört yıl 9 ay hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IŞİDAlmanNilsNils IŞİDBirlikleri34;SelefiSuriyeAlmanya SuriyeSavcılıkDeutsche Welle Türkçe DPA/TY/HS

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