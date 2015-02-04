IŞİD üyeliğine Türkiye'de ilk tutuklama

Ankara’dan Suriye’ye iki oğluyla geçerek IŞİD’e katılan Musa Göktaş, geri dönmek üzere Türkiye’ye giriş yapınca yakalandı. Mahkeme, kaçma ve delil karartması yönünden kuvvetli şüphenin bulunması bakımından tutuklanmasına karar verdi.

Ankara’da serbest meslekle uğraşan 38 yaşındaki Musa Göktaş, 15 yaşındaki ikiz oğulları A. ile M.’yi de alarak 8 Ekim’de IŞİD’e katılmak için kaçak yollarla Suriye’ye geçti. Burada ikizlerle birlikte 4 aya yakın kalan baba Göktaş, iddialara göre evini satıp, geride kalan karısını almak ve örgüte katılacak yeni kişileri de alıp yeniden Suriye’ye dönmek için 27 Ocakta Türkiye’ye geçti. Ancak hesapları, sınırdan geçtikten sonra Gaziantep’te bindiği otobüste polisin kimlik kontrolü yapmasıyla bozuldu.

Eşi kayıp ihbarı yaptı

Çünkü Fatma Göktaş, polise oğulları ve kocası için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Anne Göktaş, oğullarının rızaları dışında babaları tarafından İŞİD’e katılmış olabileceğini de eklemişti. Bu nedenle Musa Göktaş, Antep’te kimlik kontrolünde GBT sorgulamasında aranması çıkınca gözaltına alındı, ardından da İŞİD terör örgütüne üye olmaktan Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı’na ifade verdi. Savcılık Göktaş’ı tutuklanması istemiyle Ankara Nöbetçi 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme heyeti, Göktaş’ın kaçma ve delil karartması yönünden kuvvetli şüphenin bulunması bakımından tutuklanmasına karar verdi.

‘Kişi başı ayda 90 dolar aldık’

Musa Göktaş, mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde, Suriye’de geçen günlerine yönelik de çarpıcı detaylar anlattı: “Kendi inançlarıma göre yaşamak istiyordum. İnanç olarak kendime yakın gördüğüm IŞİD’e katılmak istiyordum. Bu amaçla 2000 doğumlu ikiz oğullarımı da alarak kaçak yollardan Suriye’ye geçtim. IŞİD’in hakimiyeti olan bölgeye geçtik. Militanlara, yanlarına katılmak istediğimi söyledim.”

Akide eğitimi verdiler

“10-12 gün kadar bizi akide, yani inanç eğitimi dedikleri bir mülakata tabi tuttular. Bu eğitim sonunda Müslüman olduğumuza inandıklarından bizi bölgelerine kabul ettiler. İkiz oğullarımla birlikte bu bölgede mutfak işinde görevli olarak çalıştık. Kişi başına 90 dolar olmak üzere 270 dolar para alıyorduk. Hiçbir türlü silahlı eyleme katılmadım. Türkiye’de borçlarım vardı. Eşimle de bazı sorunları konuşmam gerekiyordu. Gayrimenkulümü satıp borçlarımı kapatacaktım. Duruma göre ikiz oğullarımı da alıp dönebilirdim.”

IŞİD’çi Türkler

Kobanê’nin yüzde 90’ını IŞİD’den arındıran PKK’nın Suriye kolu YPG, öldürdükleri IŞİD militanları üzerinden çıkan kimlikleri basına gösterdi. Bunların arasında Türk kimlikleri ve hatta bir sigorta kartı dikkat çekiyor.

Oğlunun intikamı için 7 militanı öldürdü

Iraklı bir baba IŞİD’in geçen ay yayınladığı infaz videosunda Irak rejimi ajanı olarak öldürülen oğlunun intikamını aldı. 60’lı yaşlarındaki Basil Ramadan isimli Iraklı Tikrit’teki IŞİD kampını elinde Kalaşnikof’la bastı. Rastgele ateş açan babanın kurşunlarıyla 7 IŞİD militanı öldü. Baba da IŞİD’çiler tarafından öldürüldü. Ramadan’ın oğlunun Irak adına casusluk yaptığı iddia edilmişti.