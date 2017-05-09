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IŞİD üyeliği iddiasıyla yargılanan 7 kişiye tahliye

Mahkeme, 7 kişiye yurt dışına çıkış yasağı koydu

09 Mayıs 2017 00:10

Kocaeli'de, IŞİD’e üye olmaktan tutuklanan 7 kişi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,Kocaeli 2. Ağır Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada IŞİD’e üye olmakla tutuklanan Rus, Çin ve Gürcistan uyruklu 7 kişi yargılandı.

Duruşmaya Amir Elihoğlu, Vahid Dziyaudinov, Umaar Yusufi, Ahmet Adnan, Aslanbek Bashaev, Omar Gasanov ve Majrbek İmamurzaev ile tercüman ve avukatları katıldı.

İddianamede evinde IŞİD’e ait flama bulunduğu iddiası yer alan Umaar Yusufi tercüman aracılığı ile verdiği savunmasında flamanın kendisine ait olmadığını, önceki kiracılardan kalmış olabileceğini iddia etti.

Vahid Dziyaudinov ise 2 yıl önce Suriye'ye Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki bölgeye gittiği iddialarıyla ilgili olarak, Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki bölgede Türkmen tanıdıkları olduğunu, onların yanına gittiğini, fakat savaşa katılmadığını ifade etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti sanıkların yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmalarına karar verdi.

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