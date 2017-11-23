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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD üyelerinin çocukları Almanya'ya getiriliyor

Almanya, Irak’ta anneleriyle birlikte tutuklu bulunan Alman vatandaşı IŞİD üyelerinin çocuklarını geri getirmek için harekete geçti.

23 Kasım 2017 16:48

Alman yayın kurumları WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak haberine göre haberine göre, Alman hükümeti Alman vatandaşı IŞİD üyelerinin çocuklarını Almanya'ya geri getirmek için harekete geçti.

Irak'ta IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının ardından cihatçı eşlerinin çocuklarıyla birlikte yakalandığı ve yargılanmak üzere tutuklandıkları belirtiliyor. Haberde bu kişiler arasında Alman vatandaşı cihatçıların da eş ve çocuklarının bulunduğu bildirildi.

Çocuklardan bazılarının anneleri tarafından Almanya'dan Suriye'ye götürüldükleri bazılarının ise Suriye ya da Irak'ta dünyaya geldiği ifade edildi. Almanya, sadece IŞİD'e ait kimlik belegeleri olan çocukları anneleri üzerinden Alman vatandaşı olarak kabul ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın 6 reşit yaşta olmayan küçük çocuğu geri getirmek üzere Irak yönetiminden ülke dışına çıkış izni verilmesini talep ettiği bildirildi. Çocukların, Almanya'daki yakınları tarafından daha iyi bakılacağı gerekçesiyle çocukların geri getirilmek istendiği belirtildi.

Haberde Erbil'de aralarında farklı uyruklardan 60'ın üzerinde kadın ve çocuğun büyük bir hücrede tutulduğu ve kadınların yargılanmayı beklediğine yer verildi. Henüz Irak yönetiminden bir yanıt almadığı belirtilen Alman yetkililerin, kadın ve çocukları ziyaret edebildikleri bildirildi. Cihatçı eşlerinin Alman diplomatlara, çocuklarının Almanya'ya geri götürülmesini istediklerini ilettiği de haberde yer alan ayrıntılar arasında bulunuyor.

"Almanya'da yeni bir cihatçı nesil oluşabilir"

IŞİD'in Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının ardından yabancı cihatçıların Almanya'ya geri dönebilecekleri ve bunun oluşturacağı tehdit uzun süredir tartışılan konular arasında.

Cihatçı çocuklarının geri dönmesi de güvenlik gerekçesiyle tartışmalı bir konu. Reşit olmayan yaştaki küçük çocukların geri getirilmesi sorunsuz görülürken daha büyük çocukların tehlike oluşturduğu düşünülüyor.

Almanya'nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maasen daha önce yaptığı açıklamada "çocukların cihatçılar tarafından İslamcı şekilde sosyalleştirildikleri ve çatışma bölgelerinden Almanya’ya beyinleri yıkanmış şekilde dönecekleri tehlikesini görüyoruz" demişti.

Maassen bu nedenle Almanya'da yeni bir cihatçı nesli oluşabileceği uyarısını yapmıştı.

dpa/epd/AFP/GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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