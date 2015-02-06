IŞİD: Ürdün uçaklarının saldırısında bir Amerikalı rehine öldü

Ali Küpeli

Ürdün uçaklarının vurduğu IŞİD kampında bir Amerikalı rehinenin öldüğü iddia edildi.



IŞİD'den yapılan açıklamada "Haçlı koalisyonuna ait savaş uçakları Rakka şehrinin dışında insanların Cuma namazı kıldığı kampı bombaladı. Hava saldırıları 1 saattir devam ediyor" denildi. IŞİD, Amerikalı rehine Kayla Mueller'in (26) saldırıda öldüğünü iddia etti. Örgüt, saldırıda yıkılan binanın enkazını gösteren fotoğrafları yayınladı. Mueller'in de telefon numarası ve kişisel bilgilerini paylaşan terörist grup Mueller’in cesedini gösteren bir fotoğraf yayınlamadı.



Konuyu araştıran ABD’li yetkililer ise henüz Mueller’in öldüğünü teyit edemediklerini açıkladı. Ürdünlü uçakların söz konusu bölgede bir saldırı geröekleştirdiklerinin dahi netlik kazanmadığı belirtildi.



İddiaların doğrulanması haliden Ağustos ayından beri hayatını kaybeden dördüncü Amerikalı rehine olacak olan Mueller, 2012 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek 'Support to Life' isimli kuruluşla birlikte yardım faaliyetlerine katılmıştı. Ağustos 2013'te ise Sınır Tanımayan İspanyol Doktorlar’a katılarak Alepo şehrinde bir hastanede çalışmaya başlayan Mueller burada IŞİD tarafından kaçırılmıştı.

