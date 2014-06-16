IŞİD, Türkmen şehri Telafer'i de ele geçirdi!

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

IŞİD terör örgütü, dün sabah saatlerinden itibaren gün boyu havan toplarıyla yaklaşık 400 bin Türkmen'in yaşadığı Telafer ilçesine saldırı düzenledi. Telafer'e girmeye çalışan IŞİD mensupları ile 6 bin Türkmen gönüllü ve Merkezi Hükümete bağlı askerler arasında gün boyu çatışmalar yaşandı. Havanın kararması ile birlikte Telafer ilçesinin kontrolünün terör örgütü IŞİD'in geçtiği iddia edildi. IŞİD'in, Kale Mahallesi'nde bulunan tarihi Türk Kalesi'nin kontrolünü de ele geçirdiği bildirildi.

Ahmet Haşim Muhtaroğlu'nun DHA'daki haberine göre, IŞİD'in Telafer'e girmesinin ardından binlerce Türkmen, Kürtlerin kontrolündeki Sincar bölgesine göç etti.

Irak Devlet Televizyonunda yer alan habere göre, Telafer ilçesi yakınlarında IŞİD konvoyuna düzenlenen hava operasyonunda ise 35 örgüt üyesi hayatını kaybetti.

Gece boyu çelişkili haberler geldi

Anadolu Ajansı, IŞİD’in Telafer'e girdiğini ve çatışmaların hız kazandığını bildirdi. AFP, IŞİD saldırısının püskürtüldüğünü bildirirken AP ise kentteki çatışmaların iyice arttığını ve her iki tarafın da ciddi kayıplar verdiği belirtti. Ancak herhangi bir rakam verilmedi. İnternetteki bazı kaynaklarda ise “kentte şiddetli çatışmaların yaşandığı, halkın evinden dışarı çıkamadığı ve böyle giderse bir katliam yaşanabileceği” iddia ediliyordu. Gece yarısı Bölgeden gelen en son bilgiye göre Reuters, IŞİD'in Türkmen kentini aldığını flaş haber olarak duyurdu.

Türkmenlerin yaşadığı mahallelere girildi iddiası

Telafer'e gün boyu havan toplarıyla saldıran IŞİD üyeleri, ilçenin Şii Türkmenlerin yaşadığı mahallelerine girdi. Telafer'in yerel polis gücü ve halkı ile örgüt üyeleri arasındaki çatışma sürüyor. Çatışmalarda çok sayıda sivil öldü ve birçok kişi yaralandı.



Elektrik ve su verilemeyen ilçe, IŞİD üyelerince abluka altında tutuluyor. Bu arada dün Telafer'de kanaat önderleriyle görüşen peşmergenin yardım önerisinde bulunduğu, Türkmenlerin ise yaşadıkları yerleri kendi imkanlarıyla savunmaya kararlı olduklarını ifade ettiği ancak yoğun çatışmalar ve sivil kayıplar üzerine Türkmenlerin yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Peşmerge ile Türkmenler arasında yardım konusundaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Öte yandan Duhok ile Musul'un Kürt nüfusun yoğun olduğu Sincar ilçesi arasında askeri varlığını artıran peşmerge güçleri, güzergah boyunca sıkı güvenlik kontrolleri yapıyor. Bölgeyi terk eden Irak ordu birliklerinin bıraktığı zırhlı araçlar ile bazı ağır silahları kullanan peşmerge güçlerinin, merkezi yönetim idaresinde kalan bölgelere de kendi bayraklarını çektikleri görüldü.



Sincar'a birkaç kilometre mesafedeki peşmerge kontrol noktasına da IŞİD militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendiği, saldırıda 1 peşmergenin öldüğü, 5 peşmergenin yaralandığı kaydedildi.

Irak Hava Kuvvetleri IŞİD'i bombaladı

IŞİD'in ele geçirdiği Musul dün akşam saatlerinde Irak Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından bombalandı. IŞİD hedeflerinin bombalandığı Musul'dan dumanlar yükseldi. IŞİD'in elinde tuttuğu Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu personelini ise halen Musul Valiliği'nde tuttuğu belirtildi. IŞİD'in ele geçirdiği Musul'da belirsizlik sürerken, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın yapan örgütün, aralarında Başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın da bulunduğu 49 rehineyi bırakması için yoğun temaslar sürüyor.

Musul'dan dumanlar yükseliyor

Aralarında 2 bebeğin de bulunduğu Musul Başkonsolosluğu görevlilerinin serbest bırakılması beklenirken, halen Musul Valliği'nde tutuldukları belirtildi. Türkiye'nin Başkonsolosluk'ta rehin alınanların bırakılması için dün Kerkük'ün ileri gelen aşiret liderini devreye soktuğu belirtildi. Türkiye aşiret liderleri aracılığıyla IŞİD'e ulaştı ve rehinelerin serbest bırakılması için temaslar yapıldı.IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosu ve konsolosluk görevlilerinin serbest bırakılması halinde Türkiye'ye ulaştırılması için Erbil'de hazırlanan araç konvoyu da Musul'a gitmek dün Duhok'a gitmişti. Bu araçların yeni bir gelişme olamaması nedeniyle bölgede tutuldukları belirtildi.

Türkmen bölgesi ateş altında

IŞİD'in kontrolü ele geçirdiği Musul'da, Irak Hava Kuvvetleri uçakları dün saat 02.00 sıralarında IŞİD mevzilerine bombaladı. Peşmerge yetkilileri savaş uçaklarının daha önceden tespit edilen hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Bombardımanda bir çok IŞID mevzisinin vurulduğu kaydedilirken ölü ve yaralılar konusunda bilgi alınamadı.

IŞİD'in lojistik merkezlerinin hedef seçildiği Musul'dan duman yükseldiği görüldü. DHA muhabirleri bugün Bölgesel Kürdistan Yönetimi'ne bağlı Erbil ile Musul arasındaki sınır noktasını geçerek, IŞİD'in kurduğu kontrol noktasına 200 metre uzaklıktan kenti görüntüledi. Peşmergenin son kontrol noktası olan Bertile sınırını geçen IŞİD güçlerinin kontrolü elinde tuttuğu kontrol noktasını da görüntüledi. İşyerlerinin kapalı olduğu Musul'da çok sayıda aracın Erbil istikametine geldiği görüldü. IŞİD militanlarının kontrol noktasına gelen araçları uzun süre beklettikten sonra bıraktıkları ifade edildi.

IŞİD'i 200 metreden gözetliyorlar

Kürt yönetimine bağlı peşmergenin en seçkin birliği olan Zerevani özel kuvvetleri de Musul-Erbil sınırı olan Bertile bölgesinde bulundukları görüldü. Doçka uçaksavarlarla IŞİD noktalarını gözetleyen Zerevani peşmergeleri zaman zaman kendilerine yönelik taciz ateşi açıldığını ancak, Kürdistan sınırına yönelik ilerleme olmadığını söyledi. Peşmergeler uçaksavar mevzilerinden kendilerine 200 metre uzaklıkta bulunan IŞID kontrol noktalarını sürekli dürbünlerle gözetliyor.

Irak ordusu paznerinde peşmergenin zafer işareti

Peşmerge güçlerinin 3 ayrı kontrol noktası kurduğu bölgede Musul'dan gelen araçlarında titiz aramadan geçirilerek Erbil yönüne gönderildiği görüldü. Peşmerge güçlerinin kontrol altına aldığı bölgede IŞİD'e karşı direnmeden çekilen Irak ordusuna ait çok sayıda araç ve yaşam malzemesinin de bulunduğu görüldü.

Irak askerlerinin bırakarak kaçtığı araçlar arasında panzerler, çelik yelekler, askeri elbiseler ve askeri araçların bulunduğu dikkat çekti. Peşmerge güçlerinin kontrol noktasında bulunduğu bazı araçların camlarına mermi isabet ettiği, bazılarında çok sayıda boş kovan bulunduğu görüldü. Peşmergeler kendi kontrol noktalarına çektikleri panzerler üzerinde zafer işaretleri yaptı.